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Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани

, 16:36 | Василий Заика Фото 47

Провалившихся в подвал посетителей заведения госпитализировали.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, МЧС РФ

Четыре человека пострадали в результате обрушения пола в кафе «Мечта» в Астрахани, сообщает региональное МЧС.

В момент ЧП в заведении находились 14 человек, среди которых один ребенок. Провалившиеся в подвал четверо взрослых с различными травмами были госпитализированы.

«Обрушение пола на площади десять квадратных метров (с первого этажа в подвал — Прим.ред.) произошло в Трусовском районе Астрахани в кафе „Мечта“. В кафе находилось 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали при обрушении четверо взрослых, они госпитализированы», — говорится в тексте сообщения.

Остальных посетителей в экстренном порядке эвакуировали. На место происшествия выезжали спасатели, полицейские и медики. Общая площадь обрушения пола составила десять квадратных метров. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоятель Нотр-Дам-де-Пари предупредил о возможном обрушении собора.

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