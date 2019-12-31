Быстро и вкусно на новогодний стол: 5 видов начинок для рулета из лаваша

Несколько часов осталось до встречи Нового года. Хозяйки вовсю готовятся к праздничному застолью. Для тех, кто придет домой под вечер 5-tv.ru публикует ТОП-5 максимально простых в исполнении холодных закусок. Речь пойдет об оригинальных начинках для рулета из лаваша.

Рулет из лаваша с красной рыбой

Быстро и просто, а главное «дорого-богато». Для приготовления нам понадобятся: 200 грамм тонкого лаваша, 200 грамм красной рыбы, 200 грамм плавленого сыра и немного укропа для аромата.

Внутреннюю сторону лаваша обмазываем сыром, сверху выкладываем ломтики тонко нарезанной рыбы и посыпаем все это укропом. Заворачиваем лаваш в рулетик и оставляем в холодильнике на 1,5 часа для охлаждения и «связки» ингредиентов.

Далее нарезаем рулет на порционные кусочки толщиной около 2,5 сантиметров. И подаем на стол!

Рулет из лаваша с курицей

Для приготовления оригинальной закуски нам понадобятся:

— 400 грамм куриного филе

— 100 грамм сыра твердых сортов

— 100 грамм майонеза

— 400 грамм тонкого лаваша

Куриное филе отвариваем, мелко нарезаем и смешиваем с натертым на крупной терке сыром. Добавляем майонез. Обмазываем полученной смесью лаваш, крутим из него рулетик и отправляем в блюдо «настояться» в холодильник буквально на полчаса.

Рулет из лаваша с грибами

Данное блюдо является многослойным, однако время готовки от этого не увеличивается. Нам понадобятся:

— 450 грамм тонкого лаваша

— 20 грамм укропа

— 20 грамм петрушки

— 180 грамм шампиньонов

— 300 грамм твердого сыра

— 75 грамм майонеза

Первый лаваш промазываем майонезом и посыпаем зеленью. Сверху кладем второй лаваш, начинкой для которого станут отваренные мелко нарезанные шампиньоны. Третий слой — промазываем майонезом и кладем на него тертый на мелкой терке сыр. Сворачиваем все лаваши в один рулет и также отправляем в холодильник на 30 минут. Когда ингредиенты «схватятся» нужно нарезать рулет на небольшие ломтики.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Пожалуй, самый простой и быстрый рецепт холодной закуски. Нам понадобится три листа тонкого лаваша.

На первый лист выкладываем натертый на мелкой терке сыр, смешанный с раздавленным зубчиком чеснока.

На него кладем второй лаваш с тонко нарезанными ломтиками крабовых палочек.

Накрываем все это третьим лавашем и кладем на него натертые вареные яйца и зелень. Сворачиваем полученное в рулет и оставляем на холоде на час.

Рулет из лаваша с яблоками, орехами и творогом

Для приготовления потрясающего домашнего десерта нам нужны: тонкий лаваш; 200 грамм творога; 2 столовых ложки сметаны; два яблока; 1 столовая ложка сахара; немного молотой корицы; 6 грецких орехов и 1 яйцо.

Обмазываем лаваш творожной смесью со сметаной и сахаром; сверху кладем натертые яблоки с корицей и измельченные грецкие орехи. Заворачиваем все в рулет. Смазываем поверхность лаваша сырым яичным желтком. Отправляем блюдо запекаться в духовку разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Bon Appétit!

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