Психолог назвала 12 способов для избавления от праздничной депрессии

Многие люди во время новогодних и других праздников впадают в состояние депрессии. Доктор психологических наук Оксана Пикулева предложила 12 способов улучшить настроение.

Чувство уныния в Новый год может быть связано с усталостью и эмоциональным выгоранием, нехваткой денег на подарки и путешествия, а также ощущением своей ничтожности из-за подведений итогов года и просмотра социальных сетей более успешных людей, передает слова психолога «Росбалт».

Первый способ улучшить настроение — техника «Найдите три нравится». Цель заключается в том, чтобы перестать концентрироваться только на негативе. Стоит настроиться на позитивный лад, и депрессия пройдет.

Второй способ — благотворительность. Например, можно отправить анонимные подарки в хоспис, детский дом или приют для животных. Подбодрив других, вы подбодрите себя.

Третий способ — вручение мини-подарков самому себе. Идеально, если небольшие презенты будут направлены на все органы чувств.

Кроме этого, можно попробовать написать письма благодарности всем людям, которые повлияли на вас в уходящем году, а также составить список всего хорошего, что в нем произошло. Улучшить настроение можно и с помощью утешительных цитат и афоризмов.

Вторую половину списка способов улучшить настроение открывает техника «Мои 100 нравятся…». Составьте список с таким заглавием и включите пункты из него в план на 2020 год. Также поднять настроение можно закрытием гештальтов — например, раздачей ментальных и физических долгов, в том числе перед самим собой.

Кроме этого, можно попробовать выбросить все ненужное из дома. Так в доме появится место для новых приобретений, а заодно ощущение свободы. Если выбрасывать нечего, потанцуйте в одиночестве под рок-н-ролл. Это вызовет уверенность в своих силах.

Последние две методики связаны с работой над ожиданиями от 2020 года. Во-первых, нужно понять свои мечты. Речь идет именно о грезах, а не конкретных планах. Мечта не предполагает, что вы должны точно знать, как добьетесь ее исполнения. Наконец, настройтесь на разрыв шаблонов, помните, что вы автор своей жизни.

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