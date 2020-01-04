«Не будем публиковать фотографии»: 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Голливудская звезда Кэмерон Диаз порадовала подписчиков чудесной новостью в Instagram. Актриса рассказала, что в ее семействе произошло пополнение. 47-летняя артистка и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден подарили жизнь девочке по имени Рэддикс.

Несмотря на огромную радость, Кэмерон Диаз заявила фанатам и папарацци, что не станет показывать фотографий новорожденного ребенка.

«Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью. Хотя, мы очень рады поделиться этой новостью, мы также чувствуем, что должны защитить частную жизнь нашего малыша. Так что мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая!» — написала звезда.

Instagram @camerondiaz

Кэмерон Диаз и гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден сыграли свадьбу в начале 2015 года. Для знаменитостей брак стал первым по счету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кэмерон Диаз назвала причину своего ухода из кино.