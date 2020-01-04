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  4. Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре на Ставрополье

Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре на Ставрополье

, 10:02 | Анастасия Игонина 47

Частный дом загорелся ночью с 3 на 4 января.

Фото: mchs.gov.ru

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Ставропольском крае. Трагедия произошла в ночь на 4 января.

Информация о происшествии появилась на сайте регионального управления МЧС. По данным ведомства, около 00:50 поступило сообщение о том, что в населенном пункте Горькая Балка полыхает территория частного дома.

Известно, что по указанному адресу загорелась летняя кухня. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. За 40 минут спасателям удалось локализовать огонь, а около 03:44 пожар был ликвидирован полностью.

Согласно последней информации, в результате возгорания погибли трое взрослых и ребенок, сообщает РИА Новости. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двое детей погибли в страшном пожаре в Подмосковье.

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