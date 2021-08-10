ТОП-5 продуктов, которые вызывают неконтролируемый набор веса

Не все продукты и ингредиенты полезны для человека, ведь многие из них содержат в себе такие вещества, которые провоцируют неконтролируемый набор веса. Исследователи назвали пять пищевых ингредиентов, которые вызывают ожирение, пишет Health.News.

Рапсовое масло в качестве пищевого стали использовать только в XX веке, до этого оно служило биотопливом для машин. Эксперты называют рапс дьявольским продуктом, сравнивая его с маргарином прошлых лет. По словам специалистов, масло канолы свертывается в крови и желудочно-кишечном тракте. Это и приводит к появлению лишних килограммов, а также потере памяти и, в итоге, деменции.

Искусственные подсластители (аспартам и сукралоза) — гораздо слаще сахара. Эти лабораторные смеси заставляют думать ваш организм, будто бы вы съели тонну сахара. В результате потребления этих подсластителей вам хочется все больше и больше сахара, что, естественно, приводит к ожирению.

Для желудочно-кишечного тракта глютен настоящее зло. Он вызывает запоры и другие проблемы с желудком, что приводит к воспалению пищеварительной системы. Также глютен — это некий «пищевой клей», который гниет в желудке. К слову, этот растительный белок используется в соусах, в том числе и в майонезе и других заправках для салатов.

Обработанное коровье молоко также входит в список «запрещенных» продуктов. Оно содержится в сырах и йогуртах с низким содержанием жира, а также в других молочных продуктах.

Глутамат натрия или популярная пищевая добавка E621 «усилитель вкуса» — еще один продукт, который способствует катастрофическому набору веса. Это токсин для организма, который портит вкусовые рецепторы человека.

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