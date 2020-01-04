Какие изменения ждут в 2020 году автомобилистов

Существенные изменения ждут в наступившем 2020 году автомобилистов. Часть нововведений уже вступила в силу с 1 января, а некоторые правила начнут действовать летом и осенью.

Регистрация автомобиля

Так, зарегистрировать новый автомобиль теоретический уже можно по новым правилам. Теперь сделать это за автовладельца может дилер, а покупатель заберет машину из автосалона уже с документами от ГИБДД и регистрационными знаками. Причем ФАС установила стоимость такой услуги в размере 500 рублей.

Однако, как отмечает «Российская газета», в реальности эта норма пока еще не работает, поскольку регистрировать транспорт в ГИБДД могут только дилеры, включенные в специальный реестр МВД, а пройти необходимые для этого процедуры, продавцы автомобилей пока не успели. Эксперты полагают, что широко доступной новая услуга станет только к середине года.

Другое нововведение касается автомобильных номеров. При постановке машины на учет в ГИБДД у автовладельца теперь есть выбор: получить вместе со свидетельством о регистрации машины госномер или только документы, а сам знак заказать в специальной организации-изготовителе. В первом случае нужно платить государственную пошлину в размере 2850 рублей, а во втором случае — 850 рублей за изготовление номерного знака.

Однако эта норма касается лишь тех владельцев машин, которые и сами зарегистрированы в том же регионе, где ставят на учет свой автомобиль. Если же он зарегистрирован в другом регионе, номерные знаки ему придется изготавливать самостоятельно. В ГИБДД ему лишь присвоят номер с кодом региона, в котором он зарегистрирован, и выдадут свидетельство о регистрации.

Техосмотр

Летом, точнее 8 июня, вступят в силу поправки в закон, изменяющие порядок прохождения техосмотра автомобиля. Теперь диагностическая карта будет оформляться в электронном виде прямо в автоматизированной информационной системе — АИС ТО. Правда, если автовладелец пожелает, ему выдадут бумажный вариант.

В ходе техосмотра будут делаться три фотографии с указанием координат съемки: до начала диагностики, в любой момент во время нее и по окончании процесса. Снимки будут загружаться в АИС ТО. Это делается, чтобы искоренить практику фиктивных техосмотров, когда автовладельцы платят за диагностические карты, не проходя самого ТО.

Прежде чем новые правила заработают, все операторы техосмотра должны будут пройти аккредитацию. В России насчитывается более пяти тысяч пунктов ТО и эксперты сомневаются, что до июля удастся это сделать.

Кроме того, предполагается, что до вступления в силу поправок в закон о техосмотре, будут прописаны отдельные правила для прохождения ТО автобусами. Сейчас они существуют пока только в виде проекта постановления правительства, который проходит общественное обсуждение.

Экзамен на получение права управлять автомобилем

Часть новых норм уже вступила в силу, так учиться водить машину теперь имеют право те, кому исполнилось 16 лет, а автобусы, троллейбусы и трамваи — те, кому есть 20. Разрешена также учебная езда по автомагистралям.

А с 1 октября экзамены на водительское удостоверение будут проводиться по новым правилам. Испытания на так называемой «площадки» будут отменены, однако его элементы — движение задним ходом, парковка, умение трогаться с места на подъеме — войдут в общий практический экзамен на реальной дороге. Будет также проверяться умение двигаться с максимальной разрешенной скоростью. При этом заранее узнать маршрут, на котором будет проводиться экзамен, и «натаскать» новичка на местности теперь не получится.

Уточнены также сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал их с первого раза: теорию пересдать можно будет не ранее чем через семь и не позднее чем через 30 календарных дней, а практику — не ранее чем через семь и не позднее чем через 60 дней со дня предыдущего экзамена.

Предусмотрена и процедура аннулирования результатов экзаменов. Это может быть сделано, если кандидат оспорит результаты и нарушения в ходе проведения испытаний будут выявлены. В таком случае должен быть назначен повторный экзамен.

Электронные паспорта

Все выпускаемые в России и ввозимые из-за рубежа автомобили должны будут получать электронный паспорт с 1 ноября. Ранее введение электронных паспортов неоднократно переносилось, но сейчас, когда каждый второй автомобиль в автосалонах продается с электронным паспортом, есть вероятность, что положение все-таки заработает в этом году.

Ранее 5-tv.ru называл пять новых правил, которые вступают в силу в 2020 году и усложнят жизнь водителям.