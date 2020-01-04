Стал известен простой способ избавления от стресса

Особенно в период зимних каникул многие из нас начинают испытывать приступы депрессии и меланхолии. Причиной тому может быть стресс, связанный в частности с высокой загрузкой в предновогодний период, как на работе так и дома.

Заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Игорь Иусов уверен, что пробежки по парку в зимнее время позволят быстро и просто победить недуг XXI века.

«В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение. Кроме того, и лучше всего получать кислород на свежем воздухе», — цитирует столичного врача агентство «Москва».

Иусов подчеркивает, что зимние виды спорта в целом не только положительно влияют на психологическое состояние, но и являются прекрасным способом профилактики простуды, повышают уровень адреналина и серотонина в крови, а также насыщают ее кислородом.

Фигурное катание, например, помогает в укреплении мышц, а пробежка на лыжах не только улучшает физическую форму, но и закаляет характер.