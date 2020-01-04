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Стал известен простой способ избавления от стресса

, 16:53 | Светлана Шевченко 57

Ритмы современной жизни накладывают свой отпечаток на психологическое состояние человека. Специалисты рассказали о самом простом способе победы над недугом XXI века.

Фото: www.globallookpress.com /Henning Kaiser

Особенно в период зимних каникул многие из нас начинают испытывать приступы депрессии и меланхолии. Причиной тому может быть стресс, связанный в частности с высокой загрузкой в предновогодний период, как на работе так и дома.

Заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Игорь Иусов уверен, что пробежки по парку в зимнее время позволят быстро и просто победить недуг XXI века.

«В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение. Кроме того, и лучше всего получать кислород на свежем воздухе», — цитирует столичного врача агентство «Москва».

Иусов подчеркивает, что зимние виды спорта в целом не только положительно влияют на психологическое состояние, но и являются прекрасным способом профилактики простуды, повышают уровень адреналина и серотонина в крови, а также насыщают ее кислородом.

Фигурное катание, например, помогает в укреплении мышц, а пробежка на лыжах не только улучшает физическую форму, но и закаляет характер.

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