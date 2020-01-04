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Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции

, 20:00 | Светлана Шевченко Видео 3 559

Таким образом отечественная сборная стала первым финалистом молодежного чемпионата мира.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, Instagram @i_rabbit67, @light_arrow, @ssaveliev, @lysenkovtv, @kondraat_, @shmoilov_d, @hockeynews.se

Сборная России в тяжелейшем матче вырвала победу у Швеции со счетом 5:4. Полуфинальный матч только что завершился в Чехии на стадионе «Остравар-Арена». Таким образом отечественная сборная стала первым финалистом молодежного чемпионата мира.

Второй полуфиналист определится после встречи сборной Канады и Финляндии. Финал состоится 5 января.

Что касается полуфинальной игры между Россией и Швецией, то отечественная сборная от «молодежки» выбила из борьбы за первое место фаворитов турнира.

Счет в матче открыли шведы. На первой же минуте шайбу в ворота России отправил Расмус Сандин. Ответ от россиян был незамедлительным и на четвертой минуте гол был забит Иваном Морозовым. И после этого пошла настоящая атака от юной «красной машины». На шестой шайбой в воротах отметился Александр Хованов, а на 13-й Егор Соколов.

Борьба продолжалась быть ожесточенной. Шведы не планировали отдавать победу просто так. На 15-й минуте Самуэль Фагемо довел счет до 2:3. Сравнял его уже оформивший дубль Расмус Сандин.

К овертайму команды подошли со счетом 4:4. Ожесточенная борьба продолжилась и победную шайбу в ворота соперника на 64-й минуте забросил также оформивший дубль Иван Морозов.

Многие эксперты полагают, что в финале нас ожидает классика хоккея: Россия-Канада. Остается подождать несколько часов.

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