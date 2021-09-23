Ешьте углеводы и читайте книги: ТОП-5 открытий в борьбе со старением

Ниса Мурзанаева
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Ученый назвал главные достижения в вопросах продления жизни.

Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, /Кухмарь Кирилл, /Рюмин Александр, /Rui Vieira

Исследователь лаборатории системной биологии старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ Александр Тышковский назвал ТОП-5 открытий в борьбе со старением.

Начались испытания таблетки от старости

Команда ученых из Нью-Йорка начала полноценные исследования «таблетки от старости». В качестве лекарства против старения выбран известный медикам антидиабетический препарат. Статистика говорит о том, что люди с диабетом, принимающие такой препарат, живут даже дольше, чем те, кто не имеет этого диагноза.

Испытания «таблетки от старости» будут проходить в течение шести лет. На них планируется потратить порядка 75 миллионов долларов.

Расслабленный мозг — секрет борьбы со старостью

Ученые установили — чем ниже активность нейронов в мозге, тем дольше проживет человек. Однако это не имеет никакого отношения к умственной деятельности. Наоборот, люди, читающие серьезную литературу, изучающие иностранные языки и осуществляющие любой сложный интеллектуальный труд — улучшают тем самым память и снижают риск развития старческой деменции.

Предсказание возраста по составу крови

Разработан механизм, способный довольно точно предсказывать биологический возраст человека по составу белков в крови. Также, в ходе исследований выяснилось — существует три возраста, когда происходит наиболее существенное изменение состава нашей крови — 34, 60 и 78 лет.

Обнаружены биомаркеры продления жизни

Ученые воздействовали на мышей с помощью давно известных методов борьбы со старением: диет, генетических мутаций, лекарств. Все они оказывали в организме испытуемых определенные изменения. Такие изменения показывают эффективность в продлении жизни у того или иного метода.

Биомаркерами оказались некоторые гены. Их активность напрямую связана с тем, сколько еще проживет мышь.

Низкоуглеводные диеты — опасны

В ходе масштабного исследования выяснилось, что среди тех, кто придерживается низкоуглеводных и кетодиет, повышен риск общей смертности (от разных причин). Более того, такие люди больше подвержены риску смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru публиковал сведения от косметолога, которая рассказала, от чего появляются морщины и как затормозить старение. В интервью 5-tv.ru врач объяснила, почему складки и заломы — это не обязательно следствие возраста.

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