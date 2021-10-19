Врач назвал пять народных методов лечения, в которых нет смысла

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Анастасия Игонина
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Более того — часть из этих «бабушкиных рецептов» может быть опасна для жизни.

Врач назвал пять народных методов лечения, в которых нет смысла

Фото: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013, Rosseforp, Alfred Schauhuber, Diez, O.Markus Redmann

Известный российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые не имеют смысла. Более того — часть из этих «бабушкиных рецептов» может быть опасна для жизни.

Так, бесполезно при насморке принимать капли из лука или чеснока. Такое лекарство не только не уменьшит объем выделений из носа, но еще и увеличит его, поскольку такие капли раздражают слизистую. Прогревания с картофелем — в народе это называется «подышать» над кастрюлей — помогут избавиться от симптомов ОРЗ, однако в лечении болезни совершенно не помогут.

Еще одно популярное народное средство — питье керосина для лечения ангины — Мясников использовать категорически не рекомендует. Употребление в пищу технических средств опасно для здоровья и чревато тяжелым отравлением, передает «Экономика сегодня».

Не стоит прибегать и к оригинальному домашнему методу борьбы с гельминтами. Чтобы избавиться от глистов, поклонники народных препаратов делают себе клизмы из чеснока и молока. Однако ни к чему, кроме расстройства кишечника, такой «коктейль» не приведет.

Бессмысленно принимать капустный сок в попытках вылечить гастрит или язву. Эти заболевания являются следствием инфекций, лечить их необходимо антибиотиками. Кроме того, капустный сок может доставить еще и лишний дискомфорт, поскольку тяжело переваривается и вызывает повышенное газообразование.

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