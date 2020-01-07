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Медики перечислили признаки отсутствия онкологии у человека

, 19:30 | Валентин Черников Видео 395

Распространенные недуги часто ошибочно выдают за симптомы рака.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati, CHROMORANGE / Bilderbox, uwe umstätter, Denis Meyer, imagebroker/Michaela Begsteiger

Стали известны признаки отсутствия онкологии у человека. Об этом пишет портал ToDay News Ufa. Как сообщается, отдельные недуги люди зачастую ошибочно принимают за симптомы рака.

Так, не обязательно обращаться к онкологу при регулярных головных болях и неприятных ощущениях в области спины, которые длятся в течение нескольких лет. Онкобольные с этими симптомами не живут так долго.

Исключают онкозаболевание внезапные боли или высокая температура. Так быстро рак себя не проявляет. Не говорят о раке и уплотнения на теле, нажав на которые не чувствуется боль.

Не стоит бить тревогу во время запоров. Чаще всего их провоцирует неправильное питание. Однако запоры, которые сменяются диареей с кровью, должны насторожить. В любом случае любые проблемы со здоровьем нужно разбирать с медиками и не заниматься самолечением, советует источник.

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