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Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

, 0:37 | Светлана Александрова Видео 1 585

В народе верят, что святой первомученик Стефан приносит в дом достаток, поэтому проводят в этот день различные обряды по привлечению богатства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov? imagebroker/Alfred Schauhuber, Ralf-Udo Thiele, Nikolay Gyngazov

У православных продолжаются Святки, а кроме того 9 января верующие чтут память Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. Он проповедовал учение Христа в Иерусалиме в 30-е годы I века. Вместе с шестью другими единоверцами был посвящен в диаконы самими апостолами, став одним из их ближайших помощников. За свои смелые проповеди Стефан был схвачен фарисеями и до смерти побит камнями.

В народе этот день прозвали Стефанов или Степанов. Издревле люди верили, что святой Стефан приносит в дом и изобилие, и денежный достаток, и именно об этом шли в церковь молиться мученику 9 января. А обряды и гадания, проведенные в период святок, считались наиболее эффективными.

Что нужно делать 9 января

Помимо молитвы в храме, на Стефана принято было проводить дома несложные обряды по привлечению денег и достатка. Так, женщины в этот день желают богатства и здоровья детям и другим родственникам.

Можно также сделать «денежную шкатулку», которая будет привлекать финансы в дом в течение всего года. Для этого нужно выбрать коробку или шкатулку покрасивее, положить в нее крупную купюру и прочитать заговор:

«Деньга к денежке прилипает, в мою сокровищницу прибывает. Деньги денежками размножаются, в моем кошеле умножаются, в моем доме прибавляются. Да будет так!»

Коробку с денежкой следует поставить на самое важное в жилище место и ни в коем случае не тратить ее содержимое.

Знатоки магии рекомендуют также весь день жечь в доме специальные палочки с ароматом корицы или ванили — считается, что эти запахи притягивают денежную энергию.

Девушки на Степанов день проводят обряд, который называется «похороны всех печалей». Они собираются в условленном месте, приносят с собой флакончик с водой и по очереди сливают его содержимое в специально для этого приготовленный сосуд — как бы символически выливая туда все свои печали.

Можно также в этот день гадать на замужество. Например, произвольную горсть семечек высыпать на стол, а потом посчитать зернышки парами — если одно из них останется без пары, значит на скорое замужество рассчитывать не стоит.

А умывание талой водой 9 января снимает сглаз и порчу.

Чего нельзя делать 9 января

В Степанов день нельзя выбрасывать хлебные крошки, символизирующие достаток — многие верят, что вместе с ними из дома выкидываются деньги. Остатки хлеба нужно скормить птицам или животным.

Не принято в этот день работать по дому и охотиться, потому что это один из праздников рождественского цикла.

Приметы:

Если вороны ходят по снегу, в ближайшие дни будет тепло, а если сидят на верхушках деревьев, холода продлятся долго.

Если 9 января туман, значит скоро оттепель.

Если мелкие птички исчезли с улиц — жди сильного снегопада.

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