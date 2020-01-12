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Меган Маркл озвучит персонажи Disney

, 0:26 | Нюра Незванова 50

Супруга принца Гарри подписала контракт со знаменитой киностудией.

Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang

Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Супруга принца Гарри будет озвучивать мультипликационных персонажей. Соглашение было заключено при условии, что средства, полученные от работы герцогини Сассекской будут направлены в фонд «Слоны без границ».

Эта организация занимается спасением животных от браконьеров, пишет The Sun.

Первую запись Маркл предположительно уже сделала перед Рождеством.

По мнению экспертов, этот шаг может стать первым для возвращения супруги принца Гарри в Голливуд.

Ранее пара заявила о своем намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи для того, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Королева Елизаветы II была разочарована этим решением внука и его супруги.

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