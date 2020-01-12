Самые точные гадания на суженого на Старый Новый год

По давней традиции в ночь с 13 на 14 января молодые женщины гадают на суженого. В это время празднуется Старый Новый год. Считается, что данный период идеально подходит для самых точных гаданий, пишет Рiterburger.

Где нужно гадать?

В современных реалиях девушкам довольно сложно подобрать «нечистое» место для гадания. Наши предки обычно выбирали для этого баню — считалось, что там живет «банный дух», способный о многом поведать.

Сейчас можно гадать в своем доме или квартире. Важно выбрать тихое помещение и заранее вынести из него иконы, свечи и прочую религиозную атрибутику.

Гадание на суженого по снам

Девушка должна съесть на ночь ложечку соли и уже в постели попросить будущего жениха «принести испить водицы». Также можно положить под подушку расческу и вслух произнести: «Милый, приди, расчеши мою косу». Считалось, что при исполнении подобных ритуалов в ночь с 13 на 14 января незамужней гадальщице обязательно приснится ее суженый.

Гадание на суженого на перекрестке

Молодая особа должна выйти на людный перекресток ближе к ночи, очертить вокруг себя небольшой круг и начать прислушиваться к посторонним шумам. То, что она услышит — будет характеризовать ее суженого.

— веселый смех — у жениха будет легкий характер;

— серьезный разговор — будущий муж будет очень умным;

— крики, оскорбления — у суженого будет скверный характер;

— крики животных и птиц — возлюбленный будет очень хитрым и пронырливым;

— звон — избранник будет невероятно богатым.

Гадание на суженого по зеркалу

Девушка должна находиться в темном помещении абсолютно одна. Нужно поставить друг напротив друга два зеркала, создавая тем самым некий «коридор». Между ними должны стоять свеча, тарелка и ложка. Гадальщица обязана раздеться и распустить волосы.

Настроившись, следует несколько раз произнести заговор: «Суженый, ряженый, приезжай ужинать». Далее нужно неотрывно вглядываться в одно из зеркал. Поверье гласит, что в какой-то момент в нем возникнет образ будущего жениха.

Как только девушка увидит в зеркале лик избранника, ей сразу же нужно сказать «чур меня!» и включить свет. Древние считали, что в облике возлюбленного к молодой особе во время такого гадания приходит сам дьявол.

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