Протесты в Тегеране: в городе слышна стрельба, есть сообщения о раненых

Иранские военные открыли огонь по протестующим в Тегеране. Видео разгона манифестантов опубликовали американские СМИ.

В городе слышна стрельба, к этой минуте сообщается о семерых раненых. Массовые протесты в столице Ирана не стихают уже вторые сутки. Мирный марш памяти по жертвам авиакатастрофы сбитого украинского Boeing перерос в масштабные беспорядки.

Одни требуют отставки правительства страны, другие — штурмуют посольство Великобритании. С последней информацией из Тегерана — Сергей Лесков.

Обстановка на улицах Тегерана накаляется с каждым часом. Демонстранты не расходятся даже ночью. Тысячи людей, в основном это студенты, требуют отставки руководства страны. Западные СМИ тут же начали пестреть заголовками: «Полиция и армия Ирана активно применяют слезоточивый газ и даже оружие». И якобы уже есть первые раненные.

Все начиналось, как марш памяти о жертвах авиакатастрофы, но вслед за сотней свечей на улицах Тегерана вспыхнули беспорядки — демонстранты блокировали дороги, в клочья разрывали портреты генерала Сулеймани, который погиб в результате спецоперации армии США. На одной из улиц удалось снять на видео мужчину с автоматом. По словам очевидцев, он стрелял по толпе, а потом скрылся.

Масштабные митинги разгорелись после того, как власти Ирана официально признали, что украинский Боинг был сбит системами ПВО по ошибке. Это и вызвало недовольство манифестантов. Которое тут же подхватили на Западе. Дональд Трамп то ли при помощи реального, то ли онлайн-переводчика даже написал в Twitter сразу два сообщения на фарси. Одно адресовал правительству Ирана, второе — митингующим.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентского срока, и моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы следим за вашим протестом очень внимательно, ваша смелость нас вдохновляет», — написал президент США.

Но если американский президент подливает масло в огонь на расстоянии, то британцы буквально лезут в самое пекло. На протестах задержали посла Соединенного Королевства, он вместе с демонстрантами снимал происходящее на телефон. Как, а главное — зачем, дипломата другой страны занесло на подобное мероприятие непонятно. Вот его версия.

«Я пошел, чтобы участвовать в том, что было заявлено, как бдение в память о жертвах катастрофы. Я покинул это место через пять минут после того, когда кто-то начал что-то скандировать», — написал дипломат в своем Twitter.

Но иранские власти считают, что британский посол координировал митинги и провоцировал беспорядки. Все это очень похоже на реализацию сценария цветной революции. Дипломата задержали, даже успели предъявить обвинения, но уже через 15 минут отпустили.

И в это же самое время журналист New-York Times выложил новое видео, где якобы запечатлен старт ракеты, которая сбила Boeing. А это кадры, опубликованные украинской администрацией — от кабины пилота практически ничего не осталось. По одной из версий, именно туда было попадание. Это объясняет, почему связь с лайнером резко прервалась.

Сразу же после признания вины власти Ирана потребовали провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Предварительный доклад уже подготовлен — в нем говорится, что предпосылкой этой страшной ошибки ценой в десятки человеческих жизней стало убийство действующего генерала Сулеймани, фактически одного из главных людей в стране.

«Эта авиакатастрофа — цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов. Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента», — заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Ситуацию со сбитым Boeing вообще все стараются использовать по максимуму. Во Франции, Германии и Британии на этом фоне призвали Тегеран вернуться к выполнению ядерной сделки. Одобряя действия Ирана, который признал вину, лидеры европейских стран даже выпустили совместное заявление. В нем они пообещали максимально открыто сотрудничать с Ираном по этому вопросу.