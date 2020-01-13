Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Изменения, происходящее с возрастом, неминуемы. Но не для всех. Три знака зодиака знают секрет вечной молодости. Иначе как объяснить то, что даже в старости они бодры, активны и полны сил. Астрологи считают, что им легче сохранить молодость, чем всем остальным, пишет Vesti.ua.

Секрет долгой молодости Стрельцов — в любви к движению: они целеустремленные, активные и, самое главное, позитивные. Ослепительная улыбка и звонкий голос маскируют настоящий возраст и отгоняют старость подальше.

Близнецы также отказываются стареть и идут против правил физиологии. В этом им помогает позитивный взгляд на мир: они стараются дарить хорошее настроение окружающим и себе. Такая атмосфера веселья и беззаботности царит у Близнецов в любом возрасте.

Девы любят за собой ухаживать и следить за своей внешностью. Невероятно привлекательная фигура и огонь в глазах приковывает внимание десятков поклонников к представительницам знака Девы с юных лет. Это и дает шикарный результат в виде фантастической молодой внешности в преклонном возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга.