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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

, 9:28 | Мия Субботина Видео 1 145

Процесс старения неизбежен, однако три знака зодиака знают секрет вечной молодости и остаются привлекательными даже в преклонном возрасте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /uwe umstätter, /Chris Robbins, /imagebroker/simon katzer

Изменения, происходящее с возрастом, неминуемы. Но не для всех. Три знака зодиака знают секрет вечной молодости. Иначе как объяснить то, что даже в старости они бодры, активны и полны сил. Астрологи считают, что им легче сохранить молодость, чем всем остальным, пишет Vesti.ua.

Секрет долгой молодости Стрельцов — в любви к движению: они целеустремленные, активные и, самое главное, позитивные. Ослепительная улыбка и звонкий голос маскируют настоящий возраст и отгоняют старость подальше.

Близнецы также отказываются стареть и идут против правил физиологии. В этом им помогает позитивный взгляд на мир: они стараются дарить хорошее настроение окружающим и себе. Такая атмосфера веселья и беззаботности царит у Близнецов в любом возрасте.

Девы любят за собой ухаживать и следить за своей внешностью. Невероятно привлекательная фигура и огонь в глазах приковывает внимание десятков поклонников к представительницам знака Девы с юных лет. Это и дает шикарный результат в виде фантастической молодой внешности в преклонном возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга.

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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

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