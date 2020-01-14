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  4. «Барселона» расторгла контракт с главным тренером Вальверде

«Барселона» расторгла контракт с главным тренером Вальверде

, 1:45 | Светлана Шевченко 12

За два с половиной года Эрнесто Вальверде привел каталонцев два раза к победе в чемпионате страны, а также Кубке и Суперкубке королевства.

Фото: www.globallookpress.com /Jennifer Lorenzini/Lapresse

«Барселона» расторгла контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Все произошло по взаимному согласию сторон. Вальверде узнал об увольнении во время встречи с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

55-летний экс-игрок и уже теперь экс-тренер каталонцев возглавлял команду с лета 2019 года. За это время «Барселона» дважды победила в чемпионате Испании, а также в Кубке и Суперкубке страны. К слову, в настоящее время после 19 туров национального чемпионата футбольный клуб возглавляет турнирную таблицу.

Слухи о замене тренера сине-гранатовых ходили последние несколько дней, что вызвало критику со стороны бывшего игрока «Барсы» Андреса Иньеста. Спортсмен заявил, что вести переговоры с потенциальными кандидатами в открытую некрасиво.

Предполагается, что Эрнесто Вальверде на этом посту сменит 61-летний испанский специалист Кике Сетьен.

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