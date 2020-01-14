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Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку

, 12:44 | Юлия Федорова Видео 129

Актриса отдыхает на курорте с младшей наследницей Беллой.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Екатерина Климова отправилась на море вместе с младшей дочерью — четырехлетней Беллой. На своей странице в Instagram звезда фильма «Мы из будущего» опубликовала фотографии Беллы в летнем наряде и соломенной шляпке. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, для малышки это первая поездка на другой континент. Кроме того, Белла уже попробовала постоять на доске для серфинга.

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова сначала не раскрывала местоположение курорта, на который отправилась восстанавливать силы. В отпуск актриса взяла и старших наследников — на общем снимке с подписью «Бали» присутствуют также 17-летняя дочь Елизавета и сыновья Климовой от актера Игоря Петренко — Матвей и Корней.

Instagram @klimovagram

На странице Климовой также опубликованы видео, где семья развлекается и беззаботно проводит время на просторной вилле.

Instagram @klimovagram

Ранее дочь Климовой попробовала себя в роли оператора и засняла звездную маму на отдыхе.

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