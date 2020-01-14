Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку

Екатерина Климова отправилась на море вместе с младшей дочерью — четырехлетней Беллой. На своей странице в Instagram звезда фильма «Мы из будущего» опубликовала фотографии Беллы в летнем наряде и соломенной шляпке. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, для малышки это первая поездка на другой континент. Кроме того, Белла уже попробовала постоять на доске для серфинга.
Екатерина Климова сначала не раскрывала местоположение курорта, на который отправилась восстанавливать силы. В отпуск актриса взяла и старших наследников — на общем снимке с подписью «Бали» присутствуют также 17-летняя дочь Елизавета и сыновья Климовой от актера Игоря Петренко — Матвей и Корней.
На странице Климовой также опубликованы видео, где семья развлекается и беззаботно проводит время на просторной вилле.
Ранее дочь Климовой попробовала себя в роли оператора и засняла звездную маму на отдыхе.