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  4. Вокалист Animal Джаz Александр Красовицкий попал в ДТП под Ульяновском

Вокалист Animal Джаz Александр Красовицкий попал в ДТП под Ульяновском

, 11:02 | Алиса Маркова Фото 795

Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, занесло на заснеженной трассе. Машина восстановлению не подлежит.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, Instagram @tschelovek

Вокалист популярной петербургской рок-группы Animal Джаz Александр Красовицкий попал в аварию по пути на концерт. ДТП произошло в Ульяновской области, рабочего поселка Сурское. Как сообщает «Российская газета», машину занесло на узком участке заснеженной трассы.

Сообщается, что за рулем иномарки находился солист группы Александр Красовицкий, рядом на пассажирском сидении был коллега по группе — клавишник Александр Заранкин. Оба не получили травм, однако машина восстановлению не подлежит.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот, и привет, жизнь. <…> Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить», — написал музыкант на своей странице в Instagram, именуя «енотом» разбитую машину.

Instagram @tschelovek

Группа Animal Jazz была создана 2000 году. Музыканты называют стиль, в котором играют, «тяжелой гитарной эклектикой». На счету коллектива шесть номерных альбомов, три акустических, шесть синглов и несколько DVD. Музыканты неоднократно выступали на крупных фестивалях, таких как «Максидром», «Нашествие» и «Кубана».

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