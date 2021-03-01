Что нужно знать об уходе за кошками?

Кошки — одни из самых распространенных домашних животных в России. Очень почитаемы они и в мире, а в некоторых странах и вовсе считаются священными животными! Так что же нужно знать, чтобы правильно ухаживать за своим питомцем?

Когда лучше брать котенка?

Домашнего пушистика не рекомендуется разлучать с мамой минимум до трех месяцев. Именно за этот период он получает от кошки основные жизненные навыки и перестает нуждаться в материнской опеке. Кроме того, первые месяцы жизни очень важно укрепить иммунитет котенка — а полезные для этого вещества содержатся как раз в молоке кошки. В это же время питомцу делаются первые вакцинации, и вот как раз в это время самостоятельный иммунитет животного формируется в полной мере.

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Кроме того, хозяин должен позаботиться о навыке коммуникаций животного. Маленькие котята взаимодействуют преимущественно друг с другом и мамой-кошкой, а также живут по принципу иерархии. Оторванные от матери пушистые домочадцы могут проявлять агрессию от беспокойства и стресса — а это, в свою очередь, сказывается как на здоровье животного, так и на самочувствии владельца.

Как воспитать котенка?

Не стоит забывать, что приобретенный питомец — даже в малом возрасте — дикое животное, подчиняющееся природным инстинктам. Поэтому воспитанию пушистого члена семьи стоит уделять достаточное количество времени.

Сначала познакомьте его с новым местом обитания — покажите, где находится отведенное ему место, миски для питания и лоток для нужд. Мягко приучайте его к правилам поведения, принятым в доме: несмотря на то, что кошки — ночные животные, они учатся сосуществовать вместе с хозяином. Не забудьте обеспечить животное всем необходимым для досуга: когтеточкой (иначе ваш любимый диван не спасти) и забавными игрушками.

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Помните о том, что маленький питомец требует особого внимания. Если у вас нет времени обучать и оберегать котенка, то хорошим выбором станет уже выросшая кошка. При выборе взрослого животного также необходимо учитывать прошлые условия жизни и характер кошки. Не забудьте потребовать ветеринарный паспорт и информацию о вакцинациях кошки. Эксперты не советуют брать кошек старше шести лет в семью: вполне возможно, что у пожилой кошки обнаружатся многочисленные заболевания или аллергии.

Советы ветеринара

Основные составляющие правильного ухода — подходящий качественный корм, своевременные гигиенические процедуры, надлежащее ветеринарное обслуживание и комфортные условия жизни. Ветеринар советует приобрести необходимые товары сразу к появлению в доме питомца, чтобы избежать стресса животного.

Анастасия Бахвалова

Ветеринарий врач-невролог МВЦ «Пес и Кот» (г. Санкт-Петербург) — C появлением пушистого питомца в доме необходимо приобрести специальный корм для котят подходящего возраста (разный – и сухой, и паштет/паучи этой же фирмы). Также понадобятся мисочки — одна небольшая для еды, одна широкая для воды. Не забудьте про лоток или даже два (некоторые кошки привереды!) и наполнитель.

Для котенка выбирайте безопасные игрушки, которые невозможно разгрызть на отдельные мелкие детали. Спальное место у котенка должно быть свое: уютный домик или лежаночка, расположенные в теплом месте без сквозняков, отлично подойдут.

Чем кормить кошку?

Запомните, что кормить животное со стола нельзя! От этого может развиться неправильное пищеварение, что повлияет на здоровье питомца. Ключевой пункт хорошего самочувствия — сбалансированное питание и правильный подбор корма.

Вопреки надписям на кормах, даже профессиональные смеси не могут обеспечить все необходимые витамины. Поэтому в рационе должны присутствовать отварное и сырое мясо, овощи и злаковые в виде каш из круп — пшеничной и гречневой.

Анастасия Бахвалова

Ветеринарий врач-невролог МВЦ «Пес и Кот» (г. Санкт-Петербург) — Детские книжки и мультфильмы совершенно испортили наше восприятие о том, что же должны есть кошки и собаки. Все помнят красочные картинки, где котик изображен с молочком и рыбкой, собака с косточкой и куском мяса, ежик – гриб и яблочко на иголках и так далее. Естественно, как у любого млекопитающего, рацион собак и кошек не ограничивается только мясом и водой. В рационе должны присутствовать белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. Кормление одним мясом, даже самым дорогим и качественным, способно очень сильно навредить здоровью.

Стерилизованные кошки и кастрированные коты нуждаются в специальном рационе питания. От злаковых такие животные должны отказаться. И употреблять продукты с пониженной жирностью. Идеальным решением станет полноценный сбалансированный корм вкупе с контролем веса и рациона животного со стороны хозяина.

Как ухаживать за кошкой?

Одно из достоинств кошек — шерсть, по которой можно определить здоровье питомца. Поэтому необходимо расчесывать и избавлять кошку от выпавших волосинок регулярно. В домашних условиях не забудьте чистить глаза, нос, зубы и уши кошки, удалять налет и серу. В случае появления гноя нужна консультация ветеринара.

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Многие питомцы ни разу в жизни не были на приеме у ветеринара. Это большая ошибка! Как и человек, кот или кошка должны проходить плановый осмотр каждые три месяца даже без рисков заболевания, ведь многие недуги даже не имеют симптомов.

И, конечно, ваш домашний любимец должен получать достаточно любви и заботы от окружающих. Уделяйте время животному, разговаривайте с ним, играйте и заботьтесь, и тогда он ответит вам не только хорошим здоровьем, но любовью и лаской.

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