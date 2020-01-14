В Мексике в перестрелке погибла глава влиятельного наркокартеля Мария Эскивель

В Мексике в перестрелке с военными погибла глава одного из влиятельных наркокартелей Мария Эскивель — более известная под именем Ла Катрина. Смертельно опасной преступнице, которая занималась контрабандой запрещенных веществ и жестокими нападениями на правоохранителей, был всего 21 год. Девушку пытались спасти — на кадрах спецоперации видно, как военный на руках несет ее к санитарному вертолету. Но ранения были слишком серьезными. Известно, что Мария покинула родительский дом в 18 лет и присоединилась к банде, где быстро завоевала руководящие позиции. При выборе жизненного пути она вдохновлялась популярным сериалом «Королева юга» о молодой девушке, которая становится главой наркокартеля.