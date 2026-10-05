Вез ей бульон: убивший мать и дочь мужчина вел переписки от имени девушки

5-tv.ru: убивший мать и дочь мужчина вел переписки от имени девушки

Мужчина, обвиняемый в убийстве 19-летней Дарьи и ее 53-летней матери Елены Церетели, несколько дней переписывался с близкими девушки от ее имени. Он использовал телефон погибшей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника издания, сообщения получали молодой человек Дарьи и его мать. Им писали, что девушка заболела и лежит дома с температурой в 40 градусов.

Мать юноши вызвала скорую помощь и попросила сына отвезти Дарье бульон. Однако дверь никто не открывал. Для вскрытия квартиры сестра погибшей Елены обратилась в полицию.

Останки Елены нашли 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Пакеты с фрагментами тела, которые мужчина пропустил через мясорубку, находились на балконе.

На следующий день следователи обнаружили останки Дарьи в гараже сожителя ее матери в Новой Москве. Там же нашли тайник с оружием.

Как ранее рассказал источник 5-tv.ru, 47-летний мужчина встретил Дарью после тренировки и отвез в гараж, где убил и расчленил ее. Затем он приехал к Елене, рассказал о произошедшем и застрелил женщину.

Обвиняемого задержали в Воронежской области. По предварительной информации, он частично признал вину. Вместе с ним задержали женщину 1986 года рождения — правоохранители проверяют ее возможную причастность к преступлению.

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