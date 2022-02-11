Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

Многие привыкли считать, что гороскопы способны предугадывать человеческую судьбу. Но не каждый знает, что расположение звезд на небе может оказать влияние не только на наш уход в мир иной, но и выявить предполагаемую причину смерти. Поэтому астрологи назвали два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака.

Скорпионы

Они пренебрегают лечением и жертвуют здоровьем ради работы. Так поступают многие, но именно Скорпионов ожидают весьма плачевные последствия — у них часто обнаруживаются заболевания прямой кишки и различные виды онкологии.

Козероги

Слабый иммунитет и слабость к пагубным привычкам нередко выстилают Козерогам прямую дорожку к избыточному весу. Он то и станет катализатором алкоголизма, рака легких или отказа внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru публиковал наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака.