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Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 15 473

Звездные прорицатели утверждают, что между датой рождения и тем, как человек покинет мир живых, есть прямая связь.

Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

Фото: Depositphotos /photographee.eu

Многие привыкли считать, что гороскопы способны предугадывать человеческую судьбу. Но не каждый знает, что расположение звезд на небе может оказать влияние не только на наш уход в мир иной, но и выявить предполагаемую причину смерти. Поэтому астрологи назвали два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака.

Скорпионы

Они пренебрегают лечением и жертвуют здоровьем ради работы. Так поступают многие, но именно Скорпионов ожидают весьма плачевные последствия — у них часто обнаруживаются заболевания прямой кишки и различные виды онкологии.

Козероги

Слабый иммунитет и слабость к пагубным привычкам нередко выстилают Козерогам прямую дорожку к избыточному весу. Он то и станет катализатором алкоголизма, рака легких или отказа внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru публиковал наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака.

Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.99
0.27 85.36
-0.02
Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

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