Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака
Звездные прорицатели утверждают, что между датой рождения и тем, как человек покинет мир живых, есть прямая связь.
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Многие привыкли считать, что гороскопы способны предугадывать человеческую судьбу. Но не каждый знает, что расположение звезд на небе может оказать влияние не только на наш уход в мир иной, но и выявить предполагаемую причину смерти. Поэтому астрологи назвали два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака.
Скорпионы
Они пренебрегают лечением и жертвуют здоровьем ради работы. Так поступают многие, но именно Скорпионов ожидают весьма плачевные последствия — у них часто обнаруживаются заболевания прямой кишки и различные виды онкологии.
Козероги
Слабый иммунитет и слабость к пагубным привычкам нередко выстилают Козерогам прямую дорожку к избыточному весу. Он то и станет катализатором алкоголизма, рака легких или отказа внутренних органов.
Ранее 5-tv.ru публиковал наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака.
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