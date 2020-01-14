Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Каталонии

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона в Испании.
Информация о раненых уточняется. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома и закрыть все окна и двери.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Сегодня, 21:28 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 126
Информация о раненых уточняется. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома.
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Фото, видео: Twitter @BNONews
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона в Испании.
Информация о раненых уточняется. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома и закрыть все окна и двери.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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