Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Каталонии

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона в Испании.

Информация о раненых уточняется. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома и закрыть все окна и двери.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.