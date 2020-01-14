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Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Каталонии

, 21:28 | Светлана Шевченко Срочная новость 126

Информация о раненых уточняется. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома.

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Фото, видео: Twitter @BNONews

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона в Испании.

Информация о раненых уточняется. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома и закрыть все окна и двери.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Каталонии

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