  1. Пятый канал
  4. Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

, 11:12 Эфирная новость 23

Перелетные птицы могут занести в Россию штамм вируса птичьего гриппа H5N8.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

России вновь угрожает птичий грипп. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре. Случаи заражения зафиксированы в Венгрии, Польше и Словакии. Штамм вируса H5N8 очень опасен, он легко мутирует. А это значит, что создать вакцину будет сложно.

Занести грипп могут перелетные птицы. К тому же, из-за аномального тепла их миграция может начаться раньше обычного. По словам экспертов, в зоне риска прежде всего юго-западные регионы России. Но остановить распространение инфекции можно — для этого предлагается ограничить ввоз мяса и яиц из соседних стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему стоит бояться болезни Лайма.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.41
0.46 68.42
0.60
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

12:07
«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой
12:00
Прямая трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию
11:53
В подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей умер младенец
11:37
В РФ придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом
11:28
Благодаря переправе, построенной военными РФ, в сирийский город Дейр-Эз-Зор возвращаются беженцы
11:12
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

Сейчас читают

Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]