Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

России вновь угрожает птичий грипп. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре. Случаи заражения зафиксированы в Венгрии, Польше и Словакии. Штамм вируса H5N8 очень опасен, он легко мутирует. А это значит, что создать вакцину будет сложно.

Занести грипп могут перелетные птицы. К тому же, из-за аномального тепла их миграция может начаться раньше обычного. По словам экспертов, в зоне риска прежде всего юго-западные регионы России. Но остановить распространение инфекции можно — для этого предлагается ограничить ввоз мяса и яиц из соседних стран.

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