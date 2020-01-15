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«Поля, вы исчезаете»: певица Гагарина напугала фанатов своей худобой

, 19:59 | Игорь Рязов Фото 3 797

Подписчики массово просят певицу больше есть и даже собираются скинуться ей на еду.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике. Фанаты обратили внимание на ее худобу и призывают артистку поесть.

«„Зов джунглей». Помните такую передачу?» — подписала Гагарина снимок, также посоветовав посмотреть сериал «Утреннее шоу».

Instagram @gagara1987

В комментариях ее активно призывают поесть. Даже появились желающие собрать для певицы деньги на еду.

«Поля, вы исчезаете же, покушайте»;

«Скинемся Полине Сергеевне на стейк, а?»

«Поешьте уже, а!»

«Поля, айда манты кушать!» — призывают поклонники.

Другие фанаты отмечают, что у Полины Гагариной прекрасная фигура, и называют ее шикарной женщиной.

«Красивая, фигура — пушка»;

«Шикарная женщина»;

«Нереально красивая фигура», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Полина Гагарина в красках расписала ужасы путешествия на Мальдивы.

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