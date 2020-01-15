«Поля, вы исчезаете»: певица Гагарина напугала фанатов своей худобой

Певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике. Фанаты обратили внимание на ее худобу и призывают артистку поесть.
«„Зов джунглей». Помните такую передачу?» — подписала Гагарина снимок, также посоветовав посмотреть сериал «Утреннее шоу».
В комментариях ее активно призывают поесть. Даже появились желающие собрать для певицы деньги на еду.
«Поля, вы исчезаете же, покушайте»;
«Скинемся Полине Сергеевне на стейк, а?»
«Поешьте уже, а!»
«Поля, айда манты кушать!» — призывают поклонники.
Другие фанаты отмечают, что у Полины Гагариной прекрасная фигура, и называют ее шикарной женщиной.
«Красивая, фигура — пушка»;
«Шикарная женщина»;
«Нереально красивая фигура», — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Полина Гагарина в красках расписала ужасы путешествия на Мальдивы.