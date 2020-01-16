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  4. Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

, 4:05 | Алиса Старжевская Видео 33

Пианистка утверждала, что в молодости актриса была не прочь выпить, после чего лезла в постель к женатым актерам. Эти слова оскорбили звезду советского и российского кино.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу. Актриса — давняя подруга Армена Джигарханяна никогда не любила талантливую пианистку и после развода активно заняла сторону бывшей жены актера легендарной Татьяны Власовой. Женщины не прекращают обмениваться скверными высказываниями в адрес друг друга. Недавно Семина выдала очередную гневную тираду по поводу личности Виталины, пишет «Собеседник».

Подруга Армена Джигарханяна вспомнила о своей оппонентке и сказала о ней «пару ласковых» слов.

«Она в молодости напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам. Ее гнали палками», — написала Виталина в социальной сети.

До последнего Тамара Семина старалась не реагировать на подобные оскорбительные заявления исполнительницы. Но терпению актрисы пришел конец.

«Призвать всех свидетелей, жен партнеров, которые остались живы. И тогда ее ждет виселица, расстрел и бог знает что. Или пусть ее отдадут на растерзание толпы. Меня зрители обожают. Они знают всю мою подноготную и понимают, что такого, о чем говорит эта дама, никогда не было», — комментирует Семина.

Семина знает, что в интернете Виталина отзывается о ней нелестно. По словам звезды, она давно причислила Цымбалюк-Романовскую к числу тех, кто сотрясает воздух на телевизионных экранах. 

«Еще есть несколько персонажей подобного поведения, которые появляются на экранах, к которым я отношусь так же. Я с ними не сяду рядом ни за что. Мне омерзительно с ними сидеть», — говорит знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тамара Семина избегает встреч с родными.

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