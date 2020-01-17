В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Разработчики антивирусов Bitdefender обнаружили несколько приложений в Google Play, которые разряжают батарею смартфона. Список программ опубликован на сайте компании.

Известно, что среди приложений встречались офисные утилиты и игры. В них был обнаружен алгоритм, показывающий рекламу. Уточняется, что приложения показывали умеренное количество баннеров в первые 48 часов после установки программы, однако потом реклама показывалась с повышенной частотой.

Исследователи отметили, что реклама мешала нормальному использованию программ и серьезно нагружала процессоры смартфонов, что влияло на их автономность. Баннеры появлялись хаотично, что мешало встроенным инструментам безопасности Android вычислить шаблоны их отображения.

Специалисты в каталоге Google Play обнаружили 17 приложений, среди которых симулятор гонок Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер и другие продукты. Всего программы скачали более 550 тысяч пользователей.

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