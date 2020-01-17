  1. Пятый канал
  4. В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

, 10:18 | Мия Субботина 52

Всего программы скачали более 550 тысяч пользователей.

Фото: www.globallookpress.com © Thea Jaeger

Разработчики антивирусов Bitdefender обнаружили несколько приложений в Google Play, которые разряжают батарею смартфона. Список программ опубликован на сайте компании.

Известно, что среди приложений встречались офисные утилиты и игры. В них был обнаружен алгоритм, показывающий рекламу. Уточняется, что приложения показывали умеренное количество баннеров в первые 48 часов после установки программы, однако потом реклама показывалась с повышенной частотой.

Исследователи отметили, что реклама мешала нормальному использованию программ и серьезно нагружала процессоры смартфонов, что влияло на их автономность. Баннеры появлялись хаотично, что мешало встроенным инструментам безопасности Android вычислить шаблоны их отображения.

Специалисты в каталоге Google Play обнаружили 17 приложений, среди которых симулятор гонок Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер и другие продукты. Всего программы скачали более 550 тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные новости из мира гаджетов.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

11:20
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сони Лемешкиной
11:12
Макгрегор рассказал, как будет праздновать победу в бое с Серроне
10:58
Участники секты «бога Кузи» задержаны по подозрению в мошенничестве
10:54
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке
10:46
Собака покорила сеть умением управлять автомобилем на симуляторе
10:32
Цифровизация и кадровые перестановки: Каких преобразований ждут от Мишустина

Сейчас читают

«Это тело всегда прекрасно!» 52-летняя Памела Андерсон разделась для журнала
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]