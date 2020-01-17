Почему нельзя кормить городских уток?

В Вологде жители так закормили местных уток, что избалованные и растолстевшие птицы решили не улетать на юг. Зачем, если и тут неплохо кормят? К тому же, зима в этом году аномально теплая – многие водоемы так и не замерзли.

Между тем, сердобольные жители даже не догадываются, что, подкармливая птиц, только вредят им. Почему лучше не покупать буханку уточкам, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Задорное кряканье звучит в ответ на призывы горожан скушать хлеба за утиную маму, папу и бабушку. Птицы в этом водоеме чувствуют себя как у шведского стола. Пиршество не кончается ни днем, ни ночью.

«Животные денежек не имеют! И не могут в магазине ничего купить! И если их человек не будет кормить, тем более, особенно, когда зима, то им плохо, и они могут умереть с голоду!» – эмоционально говорит жительница г. Вологда Татьяна Заруднева.

Татьяна Заруднева даже не догадывается, что, если бы утка смогла дойти до магазина, то уж точно купила бы не хлеб – он вреден для птиц. Да и диета некоторым водоплавающим не помешала бы.

«Русский язык – очень правильный язык. И видите, звучит слово «подкармливать». А не закармливать, не кормить постоянно. Когда люди кормят их круглые сутки, они да, сказать по-человечески, начинают лениться и перестают искать корм», – объясняет председатель вологодского отделения Союза охраны птиц России Сергей Шадрунов.

В корне меняется поведение птиц. Вместо того, чтобы шарить клювом по зарослям камыша, утки выходят из озера на большую дорогу и начинают щипать прохожих. Причем, такое происходит не только в Вологде, но и в Москве, и в Петербурге.

«Не думал об этом даже. Но я сам поправился, вроде живой!» – рассказывает житель г. Санкт-Петербург Иван Тарасенко.

Эти питерские утки, пораскинув птичьими мозгами, так и остались зимовать в каналах Северной столицы. На первый взгляд, им ничего не угрожает. Зима выдалась теплая, еды в избытке, но, если погода вдруг изменится – всей шумной компании несдобровать. Каждую зиму местное МЧС спасает пернатых, вмерзших в лед Невы.

«Мы всеми силами призываем по осени, тем более летом, вообще не кормить уток ни в парках, ни в городах. Потому что, что происходит? Они оседают, остаются на зимовку больше, чем следует. Они от этого страдают», – говорит директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина.

Ну, а уж если вы решили все-таки покормить уток, ставших невыездными за границу, то лучше давать им не хлеб, а специальный комбикорм для птиц. Так им легче будет дожить до весны.