Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник — народное название дня накануне праздника Крещение Господне. На Руси этот день был связан с рядом традиций и запретов.

История праздника

Крещенский сочельник тесно связан с праздником Крещение Господне. Последний установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Согласно Евангелиям, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес назвал его своим сыном.

Крещенский сочельник получил название от слова «сочиво». Так называли постное блюдо, которое верующие ели перед днем Крещения Господня. Оно представляло собой сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и другими сладостями.

Что можно делать 18 января

Христиане начинали празднование Крещенского сочельника с богослужения в храмах. Там в этот день проходит большая служба, которая завершается великим освящением воды.

Как ни странно, варить «сочиво» не обязательно, но из-за поста традиция его готовки укоренилась. Это блюдо и другую пищу можно было есть только после выноса свечи по завершению литургии.

Освященную воду прихожане забирали с собой. Ею в Крещенский сочельник кропили свои жилища. На домах также рисовали мелом кресты. Считалось, что это защитит обитателей от нечистых сил, которые становились особенно активны в этот вечер.

В этот же день купались в проруби — особенно те, кто гадал в ночь под Новый год, на Святки или на Крещение. Эти люди должны были обязательно окунуться, чтобы смыть грех.

Гадание в Крещенский сочельник

Результаты гадания в этот вечер считались одними из самых достоверных в году. Вечером девушки выходили на перекресток и окликали суженых. Если девушке выходил навстречу парень — это было хорошей приметой. Если попадался старик — это было недобрым предзнаменованием.

Также девушки выходили за границы деревни, разувались и бросали перед собой башмак с левой ноги. Считалось, что носок башмака укажет направление, откуда приедет жених. Соответственно, туда же невеста уедет из родного дома. Если носок башмака указывал в сторону дома, замужества в этом году можно было не ждать.

К другой традиции охотно присоединялись и парни. Они спрашивали у прохожих мужчин женское имя. Девушки тем временем выспрашивали мужские имена у женщин. Считалось, что именно так и будут звать жениха или невесту спросившего.

Кроме этого, вечером в Крещенский сочельник можно было подойти к дверям церкви, в которой не шла служба. Некоторые слышали из-за дверей венчальный хор или колокольчик. Это предвещало скорую свадьбу. Если оттуда доносилась заупокойная месса или глухой стук, это грозило скорой смертью.

Что нельзя делать 18 января

В Крещенский сочельник категорически запрещалось ругаться с другими людьми или обижаться на них. Это могло навлечь беду на весь год, который едва начался.

Два запрета носили религиозный характер. Поскольку пост еще не завершен, запрещалось есть непостную пищу и пить алкоголь. При набирании святой воды после литургии в храме нельзя думать о плохом.

Стоит добавить, что, хоть гадания и были распространены, церковь не одобряет попытки узнать свою судьбу таким способом.

Приметы 18 января

Если на небе виден полный месяц — весной следует ждать большого разлива,

Если утром в этот день идет снег, считалось, что хлеб уродится хороший. На это же указывали ясная ночь и яркий свет звезд.

Малое количество снега на ветвях деревьев свидетельствует о том, что в лесу будет мало ягод и грибов.

Если в Крещенский сочельник громко лаяли собаки, значит, в лесах будет много дичи, и охота будет удачной.

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