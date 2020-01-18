Прилет Владимира Путина ожидается в Северной столице. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 году после кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Волховского и Ленинградского фронтов. Тогда осажденный город вновь получил сухопутную связь со страной. Борт № 1 готовится приземлиться в Пулково в ближайшие минуты.
Прилет Владимира Путина ожидается в Петербурге
Сегодня, 13:15 | Алиса Маркова В России Срочная новость 25
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.
Фото: Zuma\TASS
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