Прилет Владимира Путина ожидается в Петербурге

Прилет Владимира Путина ожидается в Северной столице. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 году после кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Волховского и Ленинградского фронтов. Тогда осажденный город вновь получил сухопутную связь со страной. Борт № 1 готовится приземлиться в Пулково в ближайшие минуты.