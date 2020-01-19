Технократ, удививший мир: Кто такой Михаил Мишустин?

Уже буквально через три с небольшим часа после президентского послания, в 16:30, стало известно что правительство Дмитрия Медведева в полном составе уходит в отставку. Президент встретился с кабинетом министров и поблагодарил их за работу.

Очевидно, что для свершения всего, о чем сказал Президент во время послания стране нужен глоток свежего воздуха, свежие силы, идеи, второе дыхание, если хотите. Это понимают и в правительстве, потому там и приняли такое решение. Пока все министры в соответствии с законом перешли в статус исполняющих обязанностей. Дмитрий Медведев назначен на должность заместителя председателя Совета Безопасности.

А теперь что касается нового премьер-министра России. Тогда же в среду в 19:10 Путин предложил пост главы правительства Михаилу Мишустину — руководителю ФНС. И вот тут что хочется отметить. Два с половиной часа между отставкой Медведева и объявлении Мишустина — в интернете, разразилась настоящая буря, сетевое пространство наводнили многочисленные эксперты с «источниками близкими к…». У них открылись пророческие таланты. Все перечисляли фамилии кто может и, кто станет премьером. И… не угадал никто. А когда стало понятно, те же самые эксперты, в массе своей стали удивляться, как это они проглядели очевидный вариант — ведь это самый подходящий кандидат!

Под гром аплодисментов Михаил Мишустин спускается к трибуне Государственной думы. Короткое вступительное слово — не более десяти минут… Емко, содержательно, детально, о том какие первостепенные задачи уже стоят перед новым правительством.

«Президент задал высокий темп работы огласив послание Федеральному собранию. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную, системную программу. На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни», — заявил Мишустин.

Голосование не заставило себя долго ждать. Такого единодушия в российском парламенте еще не было. За всю новейшую историю России впервые при утверждении премьера никто не проголосовал «против». Голосовали как потом будут признаваться депутаты за прогресс. Изменения в работе кабмина назрели, говорят.

«Люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Пока это происходит далеко не везде. Нужно еще раз проанализировать ситуацию, расшить узкие места. И, конечно, важнейший вопрос — это новое качество управления», — подчеркнул новый премьер.

Решение о назначении Мишустина было принято меньше, чем за сутки. Бессонные, не только для самого нового премьера. Накануне вечером чиновник получил предложение от Владимира Путина, а уже следующим утром встретился с депутатами всех парламентских фракций. Говорили предсказуемо о предстоящей работе. Парламентарии буквально засыпали Мишустина вопросами о первых шагах на новом посту. На эти встречи сотрудников прессы не пустили, однако планы чиновника в социальных сетях раскрыли сами депутаты.

«Я буду разбираться с нацпроектом „Цифровая экономика“. Без сомнения, государство должно быть цифровой платформой, которая создана для людей», — экспертно заявил председатель правительства.

И вот это ключевая фраза — «для людей». После того как стало известно, что Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину должность премьера, многие эксперты и политологи, характеризуя его кандидатуру в первую очередь отмечали именно его фанатичную нацеленность не просто на результат, а на удобный для людей результат, технологичный и максимально эффективный.

«Мишустин один из, на самом деле, технократов в российском кабинете министров. Я напоминаю, что у него профильное образование и это очень важный фактор технократии. Он в буквальном смысле технолог. Его образование фактически связано с системной интеграцией», — пояснил политолог Дмитрий Абзалов.

Бывшие коллеги говорят: сразу же погружаться с головой в работу — как раз в стиле Мишустина. На государственной службе выпускник станкостроительного института находится уже больше 20 лет. Еще «айтишником» пришел в налоговую и занимался автоматизацией процессов, а после перебрался в Роснедвижимость, где с нуля выстроил цифровую систему кадастра целой страны.

После, энергичного и перспективного чиновника направили в агентство по управлению особыми экономическими зонами, а затем вновь пригласили в налоговую, уже на должность главы. За десять лет работы в ФНС Мишустина в шутку прозвали «архитектором» — в ведомстве он затеял настоящую перестройку. То, что в итоге получилось нынче ставят в пример не только руководителям других российских ведомств.

Новую налоговую систему России не раз называли одной из самых эффективных в мире. Отделения перешли в режим работы «одного окна», налогоплательщики как физические, так и юридические смогли получать услуги и оплачивать налоги удаленно, быстро и откуда угодно, буквально. Даже из-за пределов земного пространства, как это сделал в 2013 году космонавт Павел Виноградов, с борта МКС.

«Долги были там какие-то смешные, рублей 400. Мои американские ребята говорили, что русские — невероятные люди. Сумели удивить весь мир вообще ни на чем», — рассказывает Виноградов.

Система, которая создавалась специально для удобства людей, в итоге показала рекордные результаты: Лишь за последние пять лет количество собранных средств выросло на 40 процентов и превысило отметку в 20 триллионов рублей.

«Мишустин профессионал, который умеет создавать нулевые очень низкие транзакционные издержки системы. Налоговое администрирование и система нынешняя, которую он создал это вот именно система с чрезвычайно низкими издержками», — поясняет предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков.

Таких же эффективных результатов от Михаила Мишустина теперь ожидают и на премьерском посту. Он уже встретился и с исполняющими обязанности министров. Кто из них останется на своих местах, кто покинет кабинет и кто придет им на смену — в предсказаниях сейчас соревнуются все эксперты и политологи страны. Но к слову все они же делали прогнозы о новом премьере и как только появилась новость об отставке Дмитрия Медведева, никто не угадал.

По закону на формирование правительства у Мишустина семь дней, но стремительность с которой сам Мишустин оказался в новом кресле, говорит о том, что новый состав кабинета мы скорее всего узнаем раньше. Как и о первых его решениях.