Изменения в Конституции РФ: почему это стало возможным именно сейчас

Вторая часть послания президента коснулась масштабных инноваций, которые ждут нашу конституцию. Поправок будет много, и они значительно изменят конфигурацию власти. Россия больше не будет суперпрезидентской республикой. Путин подчеркнул, что в обществе давно обозначился запрос на перемены. Часть из которых, как вы уже увидели последовали в тот же день. Дальше будет больше. Знаете, идет такая скрупулезная балансировка в государственном устройстве. И вот к чему она должна привести.

В словах Владимира Путина, сказанных в финале послания отражены фундаментальные причины уже стартовавших свершений их цели, задачи, смыслы. И, главное, названы те, ради кого страна делает уверенный шаг в будущее.

«Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово — „вместе“, потому что Россия — это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства ее граждан», - заявил президент.

Ключевые слова, которые чаще других президент повторял в послании — Гражданин, Человек, Россиянин. Владимир Путин не устает напоминать чиновникам и депутатам, что мнение граждан России, всех и каждого — это ключевое понятие. Это то, на что всегда должна ориентироваться власть в стране.

«Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Все в конечном счете решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, поселке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа», - подчеркнул Путин.

Эти слова президента, относились к той части, где он подытожил суть предлагаемых изменений в политическом устройстве страны, а они действительно масштабны. За 26 с лишним лет главный закон страны претерпел немало корректировок. Но с такими масштабными и что важно, комплексными поправками, столкнется впервые.

Однако здесь важно подчеркнуть — что фундаментальные основы Конституции остаются незыблемы. Это не принятие нового документа, это модернизация уже существующего. А назрела она потому что времена сейчас совсем другие.

Вспомним 1993 год. Россия буквально стоит на краю пропасти. Пустые полки магазинов, километровые очереди, гиперинфляция, отчаяние в каждом уголке страны. Из некоторых регионов громко звучат призывы к отделению, а на Северном Кавказе разгорается пламя войны, и поднимают голову террористы.

На фоне всего этого в стране затяжной политический кризис — президент Ельцин против Верховного совета. Противостояние закончится расстрелом Белого дома, столкновениями на улицах Москвы. 148 человек погибли в те дни. Россия буквально стояла на пороге новой Гражданской войны. 12 декабря всенародным голосованием был принят проект новой Конституции, которая серьезно ограничила роль Верховного совета и усилила позиции президента. Именно тогда для созданной формы власти придумали термин — «суперпрезидентская республика». Сегодня ситуация в России кардинально изменилась и супер полномочия одному человеку просто уже не нужны.

«Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства, его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику — от любых попыток внешнего давления», - особо отметил Путин.

О независимости нашего государства президент говорил много. И в разных аспектах. Мы по праву можем гордится тем, что никто извне уже много лет не смеет диктовать нам свою волю. Теперь надо убрать последние шероховатости в этом вопросе, в частности закрепить приоритет Конституции над международным правом. Пока еще складывается парадоксальная ситуация, когда в правовом поле мы иногда зависим, например, от того же Европейского суда по правам человека. Закрепленная в Конституции 1993 года эта норма не имеет ничего общего с международной практикой. Причем, изменив ее, мы не будем отличаться от других стран, которые уже давно приняли такое же решение.

«Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», - пояснил президент.

Теперь о тех, кто служит народу. Требования к высшим должностным лицам становятся жестче. Это и понятно. Они занимают посты, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Так что никаких двойных гражданств и видов на жительство.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», - заявил Путин.

И, конечно, главный пост нашего государства — президентский. Резко меняется ценз оседлости — с 10-ти до 25-ти лет. Нельзя иметь иностранное гражданство, вид на жительство, причем даже в прошлом. И уходит в историю оговорка о президентстве более двух сроков подряд. В то же время расширяется роль депутатов.

«При этом практически все фракции, представленные в Государственной Думе, — а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, — полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Это ожидаемые аплодисменты, но я думаю, что сейчас у вас будет возможность еще раз поаплодировать, дослушайте, что я хочу сказать. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит», - пояснил Владимир Путин.

Итак, главу правительства, заместителей и министров будет утверждать парламент, но у президента остается право снять с должности министра или премьера, который не справляется со своей работой.

«При этом убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой», - утвердительно заявил глава государства.

В то же время такое перераспределение полномочий поможет создать больший баланс между ветвями власти.

«Президент счел возможным так смело поделиться своими полномочиями. Доверить парламенту!» - прокомментировала заявление Путина председатель совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

«О чем это говорит на ваш взгляд?»

«Это говорит о том, что у нас сложилась многопартийная стабильная политическая система. Она рождалась в муках, она претерпевала много изменений, но она состоялась», - добавила она.

«К сожалению, власть, по сегодняшний день, не очень чувствовала свою ответственность. Потому что всегда просто свалить на президента. Как начальник скажет, так и будет. И с этого момента, как я понимаю ответственность, за скажем, правительство будет нести не столько президент, сколько те, кто избран народом в Госдуму", - поясняет кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Никита Михалков .

Евгений Гусев: «Представляете, какая для них это ответственность?»

Никита Михалков кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР: «А тут мне очень интересно!»

Наша страна огромна. Края, республики, области и города федерального значения. Огромные территории, миллионы людей и тысячи проблем. В подавляющем большинстве случаев все региональные вопросы ложатся на плечи губернаторов. И зачастую им просто не хватает полномочий, чтобы эффективно управлять на местах.

Владимир Путин: «Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета».

Александр Беглов губернатор Санкт-Петербург: «И закрепление такого важного института власти, как Государственный совет в рамках конституции это очень важно. Потому что тогда повышается и статус губернаторского корпуса, но и самое главное — ответственность».

И вот снова ключевой посыл — человек во главе. Социальная направленность должна стать своего рода национальным приоритетом. И если закрепить определенные нормы в Конституции, то уже не будет места отговоркам вроде — обещали, но не справились. Особенно если речь идет о пенсиях или минимальном размере оплаты труда. Главный закон страны не позволит никаких вольностей.

Владимир Путин: «Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий».

Изменения назрели. В обществе четко обозначился запрос на перемены. И что важно россияне смогут контролировать весь этот сложный процесс и участвовать в нем непосредственно.

Николай Валуев депутат Госдумы: «Самое главное! В конце президент сказал, что все, что я вам сейчас сказал, над чем придется поработать, то, что мы в конституции собираемся менять, должно быть принято на всенародном обсуждении».

Работа уже началась и идет стремительными темпами. Уже в тот же день была сформирована специальная рабочая группа, а спустя сутки Президент принял участие в ее заседании. 75 человек. Самых разных профессий, отраслей, структур. И каждый из них заслужил свою репутацию, безупречным служением обществу. В ней люди, рядом с именами, которых, даже не надо указывать, чем они знамениты. Валентина Терешкова, Елена Исинбаева, Денис Мацуев, Михаил Пиотровский, Ирина Роднина, Лео Бокерия и это далеко не все.

Владимир Путин: «Эта работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, четкости, выверенности, по сути, каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство ее правовой ткани, исходить из того, что Конституция — это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал».

Перед группой стоит непростая задача. Они должны систематизировать все предложения и предоставить для общероссийского голосования ясный и понятный документ. А решающее слово как всегда, в последние 20 лет, за гражданами России.