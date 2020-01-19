Вечный подвиг: как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда

В эту субботу страна отметила важнейшую памятную дату. 77 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. По традиции в эти дни в родной город приезжает президент. Вот и в этот раз он возложил цветы и встретился с ветеранами. А еще объявил о выплатах ко Дню Победы.

Всесторонняя поддержка этих людей — наш первостепенный моральный долг. А еще их память это живое свидетельство тех ужасов окруженного Ленинграда и того великого подвига, о которым мы, потомки, никогда не должны забывать.

Чтобы ни у кого и никогда больше, даже на мгновенье, даже в горячечном бреду ну возникло мысли о том, что город нужно было сдать немцам.

18 января особенный день. Сотни тысяч людей ценой своей жизни спасли Ленинград. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов продолжит.

Михаил Петрович Зорин — участник операции «Искра», он выжил в том пекле, когда земля горела. Каких только наград у него нет. Самая бесценная — «за оборону Ленинграда». «Смертный бой», как у Твардовского, не ради славы — ради жизни на земле.

«Мы все осознавали, что за нами город. Мы русские солдаты, должны очистить от немцев, выстоять этот бой. И вот мы выстояли!» — говорит ветеран Великой Отечественной войны Михаил Зорин.

Он был на Невском пятачке там, где решалась судьба города и всего Ленинградского фронта. Сакральное место, омытое кровью десятков тысяч бойцов Красной армии. Они отдали жизни, чтобы у Ленинграда появился шанс.

Сейчас здесь монумент «Рубежный камень», где шли самые ожесточенный бои, за каждый сантиметр земли. На нем слова Роберта Рождественского, которые нельзя читать без слез. «Вы, живые знайте с этой земли мы уйти не хотели и не ушли… мы погибли, чтобы жили вы…».

Владимир Путин приезжает сюда почти каждый год. За этот пятачок в огненном аду сражался и его отец.

Пискаревское — крупнейшее кладбище второй мировой войны, официально покоятся полмиллиона человек. Каждый год 18 января здесь звучит метроном. И всегда живые цветы. Это еще один обязательный пункт программы президента. В одной из братских могил покоится его старший брат, погибший в одну из блокадных зим.

С тех пор, как немцы сомкнули блокадное кольцо, осенью 41-го — Красная армия не прекращала попыток прорыва. Ожесточенные бои каждый день. И только в январе 1943-го наконец, встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.

«Этого ждала вся страна, тем более жители блокадного города, которые пострадали во время войны так, как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния. Особенно это касается гражданского населения, ведь до войны в Ленинграде жило 2,5 миллиона человек. Насколько я представляю, после войны было 400 тысяч. Еще сразу после войны говорили только о почти миллионе погибших, а на самом деле, я думаю, их было гораздо больше», — сказал Владимир Путин.

В начале самой свирепой блокадной зимы в Ленинграде умирало по четыре тысячи человек каждый день.

«Когда расчищали сугробы, то находили уже и людей погибших. Чувства, что это — погибший человек — я не помню этого. Я могла спокойно смотреть. Понимаете, чувства были притуплены», — говорит житель блокадного Ленинграда Елена Тихомирова.

Но Ленинградцы не сдаются — работают из последних сил и даже без них. Все для фронта, там бьются за город это знает каждый, а значит и горожанам нельзя сдаваться.

«За время блокады жители города стали 144 тонны крови, чтобы вывести это в соответствующей упаковке на фронт, для фронта сдавали кровь, и на фронт потребовалось 150 железнодорожных вагонов. Это просто невероятный подвиг жителей города, гражданских лиц, при этом сами умирали от голода. Это просто невероятно, об этом невозможно забыть, мы должны сохранить эту память навсегда», — сказал Владимир Путин.

А память атакуют все чаще и чаще. Вирус чудовищной лжи, который распространяется с Запада.

«Люди то ли читать не умеют, то ли писать не умеют, то ли глаз у них нет. Скорее всего это происходит, как я уже сказал, исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за грубое слово, каких-то хорьковых политических целей. Поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой документальной информацией», — подчеркнул Владимир Путин

Здесь в музее блокады на встрече с ветеранами президент рассказывает, что в скором времени мы создадим Центр архивных документов, с которыми нельзя будет поспорить, и которые показывают всю правду, пусть и неприглядную для некоторых из тех, кому наши солдаты принесли свободу, тех за кого они сложили головы.

«Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы от нацизма», — пригрозил Путин.

О блокаде сегодня в Петербурге напоминает каждый уголок. Здесь, даже если кто и осмелится попытаться забыть он не сможет это сделать. В городе память хранят с особым трепетом и не только о блокаде о всей войне. Владимиру Путину показали новые трехмерные панорамы, созданные специально к юбилею Победы. Они позволяют каждому посетителю хотя бы попытаться представить весь ужас войны. Зритель будто оказывается и в окопах Лужских рубежей, в мастерских Тульского завода, становится свидетелем — форсирования Днепра, наблюдает освобождение Европы, вместе с солдатами идет дорогами войны.

Художественный образ фронтовой дороги — и в Музее блокады. Под стеклянным полом то, что и по сей день находят поисковики на месте страшных боев. Каски, осколки снарядов, ложки — даже землю сюда специально привезли с Невского пятачка. Все эти детали воспринимаются в этих стенах особенно пронзительно, ведь именно это здание в Соляном переулке блокадники и ветераны называют «своим». Экспонаты стали собирать здесь сразу после снятия блокады.

«Здесь каждый предмет хранит историю. Вот чемоданы, с которыми пытались эвакуироваться люди. Многие дети блокадного города узнали, например, себя в этой девочке. Обмотана платком. Видны только глаза. Здесь и заводские цеха, которые продолжали работать и день, и ночь. И холодные квартиры», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов.

Каждый ветеран в этом году получит медаль в честь 75-летия Победы. Первые президент вручил сегодня.

«Представители поколения победителей и сегодня остаются в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют в общественной жизни активно, и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания, то, что лежит в основе, по сути, существования самого государства, а именно любовь к Родине, преданность Отчизне, стремление созидать, делать все для ее будущего», — отметил президент РФ.

Медали получат и те, кто живет сегодня уже за пределами России. Но этим внимание к ветеранам — не ограничится. Всем, кому мы обязаны жизнью — государство поможет.

«Мы, ну если сказать по-простому поддерживали материально наших ветеранов и участников войны, приравненных к ним лица и тружеников тыла. Обычно это была единовременная помощь в размере десяти тысяч рублей для ветеранов, и пяти тысяч рублей для тружеников тыла. Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая нехитрая мысль — у нас 75 лет Победы. Поэтому мы окажем, я думаю — это будет оправдано, люди это поймут помощь, связанную с этой цифрой — 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, и по 50 тысяч рублей труженикам тыла», — отметил глава государства.

Прорыв блокады 18 января первое значимое событие в этом году. Большое счастье, что еще живы те, приближал этот день, и кто помнит, каким он был.

«Когда начался прорыв блокады, мы жили у канала Грибоедова и все мы спускались, кто еще мог спуститься на лед, прикладывали ухо и слышали, как в январе кричали „ура!“ по льду передавался этот звук. Мы радовались», — рассказала житель блокадного Ленинграда Тамара Новикова.

До полного снятия блокады оставался еще год, надежда на победу в тот день сменилась уверенностью. 18 января 1943 года для всех, кто пережил блокаду словно — второй день рождения. А через неделю они вместе со всей страной отпразднуют и третий — 27 января 1944 года — День полного снятия блокады Ленинграда.