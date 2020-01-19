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Что грозит за посредничество во взяточничестве Игорю Николаенко — мнение адвоката

, 17:54 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 28

Партнер юридической компании «Хренов и партнеры» арестован судом на два месяца. По версии следствия, он обещал повлиять на ход судебного процесса.

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Фото, видео: ТАСС / Руслан Шамуков

Арестованному в Санкт-Петербурге по делу о посредничестве во взяточничестве адвокату Игорю Николаенко грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Как пояснил 5-tv.ru адвокат Вячеслав Варшавский, эта тяжкая статья предусматривает также 60-80-кратные штрафы, а также лишение человека возможности заниматься профессиональной деятельностью.

«Это нельзя сказать, что какая-то эксклюзивная статья, достаточно часто по ней возбуждают уголовные дела, но, откровенного говоря, это, конечно, не дела, где адвокаты пытаются передать денежные средства судьям», — подчеркнул Варшавский.

Он также заявил, что репутационные потери от данного дела понесет весь юридический бизнес в России.

«Люди, которые будут носить денежные средства судьям либо обещать, что будут носить эти денежные средства судьям, всегда будут выигрывать у тех, которые говорят, что мы работаем честно и мы никому не носим… Издержки будут не только у компании, издержки в целом у юридического сообщества России. Потому что если участники сообщества позволяют себе такое поведение, хотя они должны по большому счету стоять на страже закона и законных интересов, то конечно у общества возникают вопросы не только к судебной системе, но и к участникам юридического рынка», — отметил Вячеслав Варшавский.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, партнер крупной московской юридической компании «Хренов и партнеры» Игорь Николаенко был задержан при передаче денег 16 января и арестован судом до 15 марта. По версии следствия, юрист обещал повлиять на ход процессов в Арбитражном суде, участниками которых были ООО «Юнайтед мультимедиа проджектс» и ООО «Эшелон Фильм». Николаенко предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере — речь идет о сумме в 25 миллионов рублей.

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