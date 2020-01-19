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Саррадж отказался от любых взаимодействий с Хафтаром

, 21:22 | Марина Неруцких Срочная новость 5

Известно, что на полях берлинской встречи Саррадж встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом; Хафтар беседовал с Меркель и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от всех возможных способов взаимодействия в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал «Аль-Ахрар».

Национальное издание отмечает, что на полях саммита Саррадж встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Хафтар имел беседу с Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Аль-Ахрар» приводит некоторые высказывания Сарраджа, который, в частности, предупредил, что «успех соглашения по прекращению боевых действий будет напрямую зависеть от вывода «сил агрессора» (Хафтара). Кроме того, он потребовал «четких механизмов контроля за режимом прекращения огня». «В случае, если будет достигнут консенсус по единому правительству, то процесс его формирования и дальнейшая работа не должны зависеть от одобрения парламента на востоке», — сказал также Саррадж.

 

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