Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января

Православные христиане отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Великий пророк завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. Святой провозгласил пришествие на землю Сына Божия, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.
Родственник Иисуса по матери Иоанн родился шестью месяцами раньше Христа. Предтеча жил в пустыне аскетом, где готовил себя к великому служению постом и молитвой. В 30 лет он вышел на берег Иордана, чтобы проповедью приготовить народ к принятию Спасителя. Крестив Агнца Божия, святой вскоре принял мученическую смерть от меча по приказу царя Ирода.
Традиции на 20 января
На Руси Иоанна Крестителя называли Иваном-бражником. Название произошло потому, что в этот день крестьяне запивали зло, происходившее в их жизни, в том числе бражкой. К этому правилу особенно часто прибегали девицы, которых выдавали замуж против воли. Потому что в период с Рождества до Масленицы полагалось засылать сватов. Считалось: если запить горе немилого супружества, слез меньше будет.
Ходило поверье, что в эти праздники может явиться нечистая сила и разрушить счастье молодоженов. Знающего человека включали в число сватов, засылаемых к невесте, приглашали на свадьбу и сажали на почетное место. Его просили отвести порчу от молодоженов, чтобы семейная жизнь была счастливой.
К заговорам прибегали и сами молодые люди в момент сватовства, если не надеялись получить руку возлюбленной у ее родителей.
Что нельзя делать 20 января
В этот день возбраняется употреблять в пищу мясные блюда. Еда на столе должна быть скромной и постной. По народным приметам, на Ивана-бражника нельзя умываться, иначе на год покинет удача.
В старину в этот день запрещалось принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей. В народе верили, что такие дарители вместе с подарком могут передать свои неприятности и болезни.
Категорически не рекомендовалось вести счет мелких денег и давать просящему в долг, чтобы не накликать финансовые трудности. При этом нельзя было оставаться безучастным к просьбам родных людей.
Приметы 20 января
Если эхо далеко слышно, ожидается мороз;
Ясная погода — к засушливому лету;
Если дует южный ветер, лето будет суровое;
Идет снег — значит, идти ему на протяжении всей Масленицы;
Яркое солнце в полдень — к ранней весне.
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