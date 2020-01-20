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Опубликован ТОП-10 лучших фильмов XXI века

, 21:16 | Карина Бернтгольц Видео 36

Эксперты журнала Empire составили рейтинг кинокартин, вышедших на экраны с 1 января 2001 года по сегодняшний день.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Безумный Макс: Дорога ярости", «Властелин колец: Братство кольца», "Темный рыцарь"

Эксперты популярного британского журнала Empire представили рейтинг лучших фильмов XXI века. Как отмечает «Экономика сегодня», список возглавил боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера «Безумный Макс. Дорога ярости». Аналитики назвали кинокартину «бескомпромиссным произведением искусства».

Второе место заняла первая часть фантастической трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». На третьей строчке — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Эксперты высоко оценили актерскую игру Хита Леджера, исполнившего роль Джокера.

На четвертой позиции в рейтинге расположился фантастический боевик «Начало» Кристофера Нолана. Пятерку лидеров замыкает драма «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В десятку лучших кинокартин XXI века также вошли драма Дэвида Финчера «Социальная сеть», приключенческий фильм Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности», социальный хоррор «Прочь» Джордана Пила, драматическая сказка «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо и мелодрама Софии Копполы «Трудности перевода».

Ранее 5-tv.ru чообщал, что «Стартрек» не станет последним фильмом Квентина Тарантино.

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