Несколько ракет разорвались в «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США

Три ракеты разорвались в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время нет. Известно, что одновременно с ракетным обстрелом в городе звучали сигналы, предупреждающие о воздушной тревоге. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в столице Судана, есть погибшие. По предварительной информации, в Хартуме могло быть активировано самодельное взрывное устройство.