  1. Пятый канал
  4. Поклонники заподозрили звезду «Великолепного Века» в злоупотреблении пластикой

Поклонники заподозрили звезду «Великолепного Века» в злоупотреблении пластикой

, 13:41 | Валентин Черников Фото 418

Актриса Мерьем Узерли выложила новое фото из самолета, на котором, по мнению фанатов, заметны изменения в ее внешности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem

Звезда «Великолепного Века» Мерьем Узерли сделала селфи для Instagram, сидя в самолете в трикотажном джемпере и темных очках. На ее шее золотая цепочка с подвеской, а на руке золотые часы. Прическа может показаться слегка небрежной, но даму это не портит.

Instagram @meryemuzerlimeryem

С нижнего ракурса поклонники заметили изменения во внешности знаменитости. Юзеры уверены, что актриса приветствует эксперименты с пластикой и без проблем прибегает к хирургическим вмешательствам. Подписчики уже призывали ее остановиться, чтобы не потерять природную уникальность. За актрисой следят свыше пяти миллионов человек, не пропуская в соцсети ни одной публикации.

Очередное возможное преображение подписчики в большинстве встретили положительно. А многие и не заметили перемен.

«Потрясающая»;

«Какая ты красивая»;

«Одна из самых любимых актрис», — ответили Узерли в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в неопрятном виде.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

14:21
В сети обсуждают реакцию Брэда Питта на победу Дженнифер Энистон в премии SAG Awards
14:13
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании должности зампредседателя Совбеза
14:10
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
14:02
21 января — День инженерных войск России
14:00
В Госудме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества
13:55
«Нет радости в глазах»: подписчики не сразу узнали Анну Семенович на отдыхе

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]