Поклонники заподозрили звезду «Великолепного Века» в злоупотреблении пластикой

Звезда «Великолепного Века» Мерьем Узерли сделала селфи для Instagram, сидя в самолете в трикотажном джемпере и темных очках. На ее шее золотая цепочка с подвеской, а на руке золотые часы. Прическа может показаться слегка небрежной, но даму это не портит.

Instagram @meryemuzerlimeryem

С нижнего ракурса поклонники заметили изменения во внешности знаменитости. Юзеры уверены, что актриса приветствует эксперименты с пластикой и без проблем прибегает к хирургическим вмешательствам. Подписчики уже призывали ее остановиться, чтобы не потерять природную уникальность. За актрисой следят свыше пяти миллионов человек, не пропуская в соцсети ни одной публикации.

Очередное возможное преображение подписчики в большинстве встретили положительно. А многие и не заметили перемен.

«Потрясающая»;

«Какая ты красивая»;

«Одна из самых любимых актрис», — ответили Узерли в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в неопрятном виде.