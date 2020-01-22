Около 300 рыбаков оказались отрезанными от берега на Сахалине

Почти 300 рыбаков попали в опасную ситуацию, после того как льдина откололась от берега на Сахалине. Как сообщает ТАСС, к месту происшествия отправились сотрудники МЧС в количестве 18 человек.

«Сегодня в 12:00 (04:00 по московскому времени — Прим.ред.) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ГУ МЧС региона.

Спасатели приготовили для проведения операции четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус». На самый крайний случай к взлету готов вертолет Ми-8.