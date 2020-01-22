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  4. Главреда «Russia Today» Маргариту Симоньян госпитализировали

Главреда «Russia Today» Маргариту Симоньян госпитализировали

, 15:28 | Нюра Незванова 188

Симоньян в настоящий момент проходит обследование в клинике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Главреда «Russia Today» Маргариту Симоньян госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, журналистка почувствовала себя плохо и ее отвезли в больницу. В настоящий момент она проходит обследование.

Информация уточняется.

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