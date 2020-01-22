Главреда «Russia Today» Маргариту Симоньян госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, журналистка почувствовала себя плохо и ее отвезли в больницу. В настоящий момент она проходит обследование.
Информация уточняется.
Сегодня, 15:28 | Нюра Незванова Общество 188
Симоньян в настоящий момент проходит обследование в клинике.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Главреда «Russia Today» Маргариту Симоньян госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, журналистка почувствовала себя плохо и ее отвезли в больницу. В настоящий момент она проходит обследование.
Информация уточняется.
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