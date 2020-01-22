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Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться китайским коронавирусом при получении посылки

, 18:49 | Карина Бернтгольц 201

По словам специалиста, заражение происходит исключительно при контакте с заболевшим человеком.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин рассказал, как можно заразиться коронавирусом, вспышка которого была зафиксирована в китайском городе Ухань.

По словам врача, вирус передается при непосредственном контакте с больным человеком. Опасения москвичей насчет того, что подхватить опасное заболевание можно даже при получении посылок с китайских сайтов, по мнению специалиста, безосновательны.

«При получении посылки не происходит заражение. Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте. С продуктами питания тут посложнее. Смотря, какие продукты. В принципе не должно быть. Только в случае, если мясные продукты», — пояснил эксперт в интервью НСН.

Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае возросло до 440 человек, 17 — скончались. Также появилась информация о распространении заболевания за пределы КНДР. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пациента с подозрением на коронавирус везут в Боткинскую больницу Петербурга.

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