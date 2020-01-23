Самолет рухнул на аэродром в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение на территории аэродрома неподалеку от города Корона на юге Калифорнии в США. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение полиция города в Twitter, по предварительной информации, на борту разбившейся летательной машины могли находиться 3-4 человека.

«Сотрудники пожарной службы и полиции Короны сегодня, в 12:11 (23:11 по московскому времени) отреагировали на сообщение о крушении самолета на муниципальном аэродроме. Сотрудники, прибыв на место, обнаружили один самолет, объятый огнем», — отчитались в органах правопорядка.

Кто именно находился на борту воздушного судна и почему оно потерпело крушение, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный вертолет упал на севере Мексики.