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Самолет рухнул на аэродром в Калифорнии

, 0:42 | Марина Неруцких Видео 37

В разбившемся воздушном судне, по предварительной информации, находились не более четырех человек.

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Фото, видео: Twitter @AirportWebcams; YouTube / Adventures منـوعـات

Небольшой самолет потерпел крушение на территории аэродрома неподалеку от города Корона на юге Калифорнии в США. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение полиция города в Twitter, по предварительной информации, на борту разбившейся летательной машины могли находиться 3-4 человека.

«Сотрудники пожарной службы и полиции Короны сегодня, в 12:11 (23:11 по московскому времени) отреагировали на сообщение о крушении самолета на муниципальном аэродроме. Сотрудники, прибыв на место, обнаружили один самолет, объятый огнем», — отчитались в органах правопорядка.

Кто именно находился на борту воздушного судна и почему оно потерпело крушение, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный вертолет упал на севере Мексики.

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