  1. Пятый канал
  4. Посетителей бара в центре Москвы ударило током

Посетителей бара в центре Москвы ударило током

, 21:44 | Марина Неруцких 45

Как минимум одному человеку понадобилась медицинская помощь.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

В баре в центре Москвы клиентов заведения ударило током. Как стало известно 5-tv.ru, за медицинской помощью обратился 25-летний мужчина. О его состоянии пока ничего не сообщается. Другие подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.95
0.12 68.69
0.17
Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Последние новости

22:59
«Хороши, чертовки!» — Глюкоза и Собчак в купальниках сразили соцсети
22:48
В Петербурге объявлен план «Перехват» после нападения
22:45
«Богиня!»: Мокрая Лолита вышла из бассейна и показала достоинства фигуры
22:25
Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН встречу по вопросам безопасности
22:17
«Лайк не ставлю»: Наде Дорофеевой указали на излишне откровенный купальник
22:00
Мужчина покончил с собой перед зданием парламента в Сербии

Сейчас читают

Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]