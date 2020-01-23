В баре в центре Москвы клиентов заведения ударило током. Как стало известно 5-tv.ru, за медицинской помощью обратился 25-летний мужчина. О его состоянии пока ничего не сообщается. Другие подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Посетителей бара в центре Москвы ударило током
Сегодня, 21:44 | Марина Неруцких Происшествия 45
Как минимум одному человеку понадобилась медицинская помощь.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer
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