Страшное ДТП произошло на 29 километре трассы Судиславль-Галич в Костромской области. Как стало известно 5-tv.ru, водитель ВАЗ 2110 врезался в стоящий на обочине лесовоз. В результате ДТП погибли четыре человека в легковом авто.

По предварительной информации в отечественной легковушке находились четверо мужчин. Личности троих установлены.

Егор П. 1995 года рождения (проживал в селе Потрусово Парфеньевского района);

Алексей С. 1998 года рождения (проживал в поселке Антропово Антроповского района);

Александр Д. 1993 года рождения (проживал в селе Парфеньево Парфеньевского района);

Сведений по четвертому погибшему пока нет.

На месте работают экстренные службы. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства смертельной аварии.