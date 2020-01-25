  1. Пятый канал
  4. Фото: ВАЗ улетел под лесовоз в Костромской области — четверо погибших

Фото: ВАЗ улетел под лесовоз в Костромской области — четверо погибших

, 5:00 | Марина Неруцких Срочная новость 29

Смертельное ДТП произошло 29 километре трассы Судиславль-Галич.

Фото: МЧС РФ

Страшное ДТП произошло на 29 километре трассы Судиславль-Галич в Костромской области. Как стало известно 5-tv.ru, водитель ВАЗ 2110 врезался в стоящий на обочине лесовоз. В результате ДТП погибли четыре человека в легковом авто.

По предварительной информации в отечественной легковушке находились четверо мужчин. Личности троих установлены.

Егор П. 1995 года рождения (проживал в селе Потрусово Парфеньевского района);
Алексей С. 1998 года рождения (проживал в поселке Антропово Антроповского района);
Александр Д. 1993 года рождения (проживал в селе Парфеньево Парфеньевского района);

Сведений по четвертому погибшему пока нет.

На месте работают экстренные службы. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства смертельной аварии.

Фото: ВАЗ улетел под лесовоз в Костромской области — четверо погибших

1/4

МЧС РФ

2/4

МЧС РФ

3/4

МЧС РФ

4/4

МЧС РФ

Читайте также

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

5:25
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
5:12
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
5:00
Фото: ВАЗ улетел под лесовоз в Костромской области — четверо погибших
4:59
«Самая счастливая семья»: Боярская опубликовала совместное фото в юбилей брата
4:18
В результате ДТП на Варшавском шоссе двигатель авто влетел в проезжающую машину
4:02
Гаражный бокс вспыхнул в Иркутской области, есть пострадавший

Сейчас читают

Татьянин день: почему в день памяти святой строго запрещено пить
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]