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Данте, Гермиона и Реал: какие необычные имена дали москвичи своим детям в 2019 году

, 11:06 | Нюра Незванова 23

В мэрии Москвы рассказали, что мода на экзотические имена для новорожденных в столице актуальна как никогда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Thomas Lammeyer, Lydie Gigerichova, CHROMORANGE / Bilderbox, Jeff Tzu-chao Lin, N. Hochheimer / CHROMORANGE

Называть своих детей необычными и даже нередко экзотическими именами вновь актуально в Москве. К таким выводам пришли в столичной мэрии, ссылаясь на данные отделов ЗАГС.

Так, в 2019 году среди имен, которыми родители нарекли своих детей, особенно выделились следующие: Гермиона, Один, Гагарин, Данте, Рюрик, Ноябрина, Марта и даже Реал, по всей вероятности, мальчика назвали в честь испанского футбольного клуба.

Москвичи также стали массово давать двойные имена своим детям — Эмиль Данила, Денис Александр, Анисья Дарина, Мия Милана и другие.

При этом самым распространенным с 2018 года остается имя Александр. Михаил и Роман занимают второе и третье место среди любимых у жителей столицы.

Софья, Мария, Анна, Алиса и Виктория, несмотря на моду на экзотические имена, удерживают «пальму первенства» у родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека.

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