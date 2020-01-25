Данте, Гермиона и Реал: какие необычные имена дали москвичи своим детям в 2019 году

Называть своих детей необычными и даже нередко экзотическими именами вновь актуально в Москве. К таким выводам пришли в столичной мэрии, ссылаясь на данные отделов ЗАГС.

Так, в 2019 году среди имен, которыми родители нарекли своих детей, особенно выделились следующие: Гермиона, Один, Гагарин, Данте, Рюрик, Ноябрина, Марта и даже Реал, по всей вероятности, мальчика назвали в честь испанского футбольного клуба.

Москвичи также стали массово давать двойные имена своим детям — Эмиль Данила, Денис Александр, Анисья Дарина, Мия Милана и другие.

При этом самым распространенным с 2018 года остается имя Александр. Михаил и Роман занимают второе и третье место среди любимых у жителей столицы.

Софья, Мария, Анна, Алиса и Виктория, несмотря на моду на экзотические имена, удерживают «пальму первенства» у родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека.