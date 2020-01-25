  1. Пятый канал
  4. Таксист-извращенец пытался принудить петербурженку к интиму

Таксист-извращенец пытался принудить петербурженку к интиму

, 11:34 | Нюра Незванова 80

Недобросовестный перевозчик также похитил у девушки телефон и банковские карты.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Matthias Hauser

Таксист пытался склонить свою пассажирку к интиму в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, молодая девушка отдыхала вместе с приятельницей в ресторане на Невском проспекте, затем подруга вызвала ей такси по онлайн-сервису, оплатив при этом поездку.

За пассажиркой приехал синий Volkswagen. Во время пути девушка уснула, а когда открыла глаза, то обнаружила, что автомобиль остановился совсем не по тому адресу, который должен был быть конечным пунктом назначения.

Мужчина-водитель предложил девушке «потрогать и погладить» его, при этом отнял ее сумку. Получив отказ, он стал удовлетворять себя сам в присутствии пассажирки, после чего отдал ей вещи и выпустил из машины.

Придя в себя, женщина обнаружила, что среди ее личных вещей отсутствуют телефон и банковские карты.

Злоумышленника разыскивают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело блогерши обнаружили в лесу Ленинградской области.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

12:55
Потомственная ведунья предсказала Батрутдинову печальную судьбу отшельника
12:44
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
12:21
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями
12:09
Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет
12:05
Виновный в крушении украинского Boeing-737 находится в тюрьме — МИД Ирана
11:58
Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске

Сейчас читают

«Девушка мечты!» — грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]