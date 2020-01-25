Таксист-извращенец пытался принудить петербурженку к интиму

Таксист пытался склонить свою пассажирку к интиму в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, молодая девушка отдыхала вместе с приятельницей в ресторане на Невском проспекте, затем подруга вызвала ей такси по онлайн-сервису, оплатив при этом поездку.

За пассажиркой приехал синий Volkswagen. Во время пути девушка уснула, а когда открыла глаза, то обнаружила, что автомобиль остановился совсем не по тому адресу, который должен был быть конечным пунктом назначения.

Мужчина-водитель предложил девушке «потрогать и погладить» его, при этом отнял ее сумку. Получив отказ, он стал удовлетворять себя сам в присутствии пассажирки, после чего отдал ей вещи и выпустил из машины.

Придя в себя, женщина обнаружила, что среди ее личных вещей отсутствуют телефон и банковские карты.

Злоумышленника разыскивают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело блогерши обнаружили в лесу Ленинградской области.