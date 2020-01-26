Десять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае

Десятерым участникам тройного ДТП в Пермском крае понадобилась помощь врачей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренный службы региона, на автодороге «Волга» столкнулись пассажирский автобус, грузовая «Газель» и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе один ребенок.

«На 414 километре М-7 „Волга“ столкнулись три транспортных средства — рейсовый автобус „Пермь-Чайковский“, грузовая „Газель“ и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребенок», — цитирует собеседника агентства.

О состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что некоторых из них приходилось деблокировать с применением спецсредств из покореженного транспорта.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 41 человек и 14 единиц техники.